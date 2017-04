De nouvelles mobilisations de la Section communiste du Port pour Mélenchon

‘’Témoignages’’ a déjà rendu compte des premières actions menées par les communistes portois aussitôt après l’appel lancé par le Parti Communiste Réunionnais à voter massivement en faveur de Jean-Luc Mélenchon le 23 avril prochain. Ce mardi 11 avril, le Comité de la Section communiste du Port a fait un point sur les nouvelles actions menées récemment dans ce sens et sur les prochaines mobilisations pour le candidat favorable au respect de la responsabilité réunionnaise.

À noter que cette séance s’est ouverte par un hommage au camarade Raymond Langenier — le frère de Jean-Yves —, décédé le même jour à 64 ans, et avec un message de condoléances adressé à toute sa famille. Ensuite, les camarades ont échangé sur la mobilisation des employés communaux du Port et la Section communiste a exprimé son « soutien au personnel communal portois en lutte pour défendre ses justes et légitimes revendications ».

Concernant les actions menées par les communistes portois ces derniers jours pour le soutien à Jean-Luc Mélenchon, ont été citées notamment les distributions de tracts au marché forain du Port le vendredi 7 avril, à la population de la ZAC 2 le même jour et aux automobilistes de l’avenue Rico Carpaye le lundi 10 avril. Les camarades ont souligné que les citoyens rencontrés dans ces actions ont exprimé avec force leur appréciation du soutien apporté par le PCR au candidat pour « une France insoumise ».

Ensuite, d’autres mobilisations ont été programmées par les camarades pour les jours suivants ; en particulier :

- une distribution de tracts au marché forain ce mercredi 12 avril ;

- une participation au meeting régional Ouest du PCR ce samedi 15 avril à 9h à Saint-Paul (au restaurant ‘’Chez Paul’’ de Savanna), avec une ‘’rando-vélo pour Mélenchon’’ du Port (stade Lambrakis) à Saint-Paul (Savanna) de 8h à 9h.

- une participation au meeting de Jean-Luc Mélenchon en hologramme le mardi 18 avril à 21h à la Halle des Manifestations du Port.

- une participation au meeting régional Nord-Est du PCR le mercredi 19 avril à 17h à Quartier-Français (Sainte-Suzanne).

D’autres actions probables ont été évoquées par les camarades portois pour un vote massif des Réunionnais en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Correspondant