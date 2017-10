Des députés inquiets de la baisse des crédits de LADOM

Un groupe de députés des Outre-mer, dont ceux de La Réunion à l’exception de Nathalie Bassire et Thierry Robert ont signé un communiqué alertant sur la diminution des crédits de LADOM inscrite dans le projet de Budget du gouvernement. Voici un extrait :

Photo D.S.

Le Projet de Loi de Finances 2018 dote l’agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) d’un budget de 58, 713 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de 59, 437 millions d’euros de crédits de paiement. Si cette trajectoire budgétaire devait être maintenue, il s’agirait d’une baisse significative comparée à la loi de finances initiale de 2017 qui prévoyait 68, 260 millions de crédits de paiement pour l’année 2017 ainsi que le même montant en autorisations d’engagement. LADOM perdrait ainsi pas moins de 8,82 millions d’euros, soit une baisse de 12,9% de son budget.

La diminution des crédits octroyés à LADOM constituerait un mauvais signal alors que la formation et l’insertion professionnelle de la jeunesse ultramarine doivent être notre priorité. Plus largement, l’agence est essentielle pour permettre la mobilité de nos concitoyens ultramarins et leur garantir une véritable continuité territoriale.