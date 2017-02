Dimanche : 9e Congrès du Parti communiste réunionnais

Des camarades du Port collent des bandeaux annonçant le 9e Congrès du PCR.

Comme la veille à la Ressource, des jeunes de Sainte-Marie ont bloqué hier la route à la Rivière des Pluies. Leur revendication porte sur le travail. Ils en ont assez de promesses qui n’auraient pas été tenues. Cette mobilisation de jeunes montre combien ce qui devrait être la richesse de notre pays est plongée dans le désarroi. L’impasse est telle que pour se faire entendre, ils choisissent de dresser un barrage routier. C’est tout un symbole. Leur avenir est bloqué, alors ils renvoient ce blocage vers la circulation, en souhaitant que cette action puisse enfin leur permettre d’être écouté.

Ce mode d’action n’est pas nouveau. Depuis les dernières municipales, il a touché plusieurs communes importantes dont Saint-Denis et Le Port. C’est le moyen ultime qu’ont ces jeunes pour faire entendre leur revendication. En effet, ils n’ont pas d’emploi et ne peuvent donc pas cesser le travail pour faire grève. Alors ils « grèvent » en barrant la route.

Blocage et barrage

Avant-hier, le Haut conseil de la commande publique a souligné l’ampleur de la crise économique dans notre île. Dans son intervention, le président de la FRBTP a dépeint un secteur économique ruiné, avec des entreprises qui ferment. Pourtant, la commande publique atteint des sommets, avec 1,1 milliard d’euros dépensés en 2016. Mais cela ne suffit pas à garantir une activité suffisante. Cela ne permet pas non plus de répondre aux besoins des Réunionnais en termes de logement, et cela atteint à peine la moitié des objectifs que l’État s’est fixé en matière de construction et rénovation de logements sociaux. Là aussi, c’est le blocage.

Ces deux faits rappelle que la crise n’épargne aucune couche sociale. Ils soulignent le contexte dans lequel va se dérouler le 9e Congrès du PCR.

Mobilisation

Sur le terrain, les militants se mobilisent pour assurer le succès de l’événement politique de l’année. Dans toute l’île, les opérations de collage de bandeaux se sont multipliés ces derniers jours afin d’informer la population. Les débats de demain porteront sur l’avenir de La Réunion et les réponses à l’urgence sociale. La solidarité internationale tiendra une place importante. La délégation des Chagos est arrivée hier, celle du PCF doit faire de même aujourd’hui. D’autres partis n’ayant pu venir ont adressé leurs messages. À La Réunion, plusieurs organisations politiques ont décidé de répondre favorablement à l’invitation. Lors des débats dans les sections communistes, la mobilisation a été si forte que les organisateurs du Congrès ont dû limiter à 400 le nombre des délégués. Demain, le PCR écrira une page de son histoire, fidèle aux combats de Paul Vergès auquel un hommage sera rendu tout au long de la journée.

M.M.