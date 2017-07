« Discours du président de la République devant le Congrès : des annonces à préciser »

Le président de la République s’est adressé ce 3 juillet aux députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles.

Son discours ne nous apprend rien, à part quelques mesures annoncées pour changer le fonctionnement de l’Assemblée nationale et du Conseil économique social et environnemental. L’intervention a surtout porté sur des rappels du projet de la campagne électorale. Elle ne dit rien sur le mode d’emploi. La même imprécision concerne le Code du Travail et les collectivités. Mais le chef de l’État a été clair sur une question, indiquant vouloir réduire l’intervention de l’État pour les plus fragiles. À La Réunion où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, un tel propos interpelle.

Pour les outre-mer, Emmanuel Macron a évoqué une conférence des territoires et émit le souhait de donner aux collectivités des outre-mer les moyens de réussir. Cela reste vague.

Globalement, le premier discours officiel d’Emmanuel Macron en tant que président de la République laisse un goût d’inachevé.

Sans doute faut-il attendre le discours de politique générale du Premier ministre ce 4 juillet, et le vote de confiance, pour avoir les précisions nécessaires sur la feuille de route et les mesures concrètes qui seront proposées au cours des 5 prochaines années.

