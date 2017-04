Emmanuel Macron en tête de justesse à Saint-Denis, beau score de Jean-Luc Mélenchon

Dans la plus grande ville de l’Outre-mer, le candidat soutenu par le maire arrive en tête de justesse, devançant Marine Le Pen de moins de 1000 voix. Jean-Luc Mélenchon réalise un bon score, avec plus de 21 % des suffrages. C’est une base solide pour le changement à Saint-Denis. Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer et députée de Saint-Denis soutenait Benoît Hamon qui a réalisé un peu plus de 7% des suffrages.