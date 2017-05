Emmanuel Macron nouveau président de la République

Le candidat d’En marche a remporté hier le second tour de l’élection présidentielle. L’extrême droite réalise un score très élevé avec plus de 10 millions de suffrages. Près d’un électeur sur trois a refusé de voter pour l’un des deux candidats en lice si on additionne les abstentionnistes et les citoyens qui se sont déplacés pour glisser un bulletin blanc ou nul dans l’urne. C’est un score sans précédent et un message de défiance.

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés M. Emmanuel MACRON 20 703 694 43,63 66,06 Mme Marine LE PEN 10 637 120 22,42 33,94