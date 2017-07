Faire respecter la volonté populaire pour la création de la commune de La Rivière

Cela fait maintenant plus de 40 ans que la population de La Rivière demande la création de sa commune. Elle a pu toujours compter sur la mobilisation du PCR pour arriver à ce but. En 2002, une pétition initiée par la section PCR de La Rivière avait réuni plus de 4.000 signatures, c’était un pas important montrant la volonté de la population de mener à bien ce projet. Cette lutte a abouti à un arrêté préfectoral annonçant la création de la 25e commune l’année prochaine. Mais cette volonté populaire est combattue par certains. Les communistes de La Rivière ont donc agi depuis vendredi en distribuant un tract contenant une déclaration adoptée le 19 juillet. Voici le contenu :