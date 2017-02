Gélita Hoarau demande à la France de défendre la cause des Chagossiens

Gélita Hoarau est intervenue ce 21 février au Sénat pour défendre au plus haut niveau la cause des Chagossiens, un peuple déporté pour construire la base de Diego Garcia aux Chagos. Depuis plus de 40 ans, les Chagossiens luttent pour retourner dans leur pays. Voici le contenu de la question au gouvernement posée par la sénatrice de La Réunion, ainsi que la réponse d’Harlem Désir, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires européennes.