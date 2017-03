Gélita Hoarau : « Guyane, « les racines du mal » »

Malgré les annonces du Gouvernement et la loi votée en fin d’année 2016 pour l’Egalité réelle des Outre-mer plusieurs organisations guyanaises dont celle des 500 Frères, syndicats et notamment l’UTG regroupé au sein du collectif « Pour que la Guyane décolle » ont appelé à la gréve illimitée lundi. Nombreux sont celles et ceux qui déjà pointaient une loi n’allant pas assez loin, ne répondant à l’exigence de la situation et aux besoins des ultramarins.

Comme de nombreux territoires ultramarins la Guyane possède des atouts de taille, que l’investissement ne suit pas pour mettre en valeur. Comme de nombreux territoires ultramarins les difficultés se cumulent, entre chômage endémique, coût de la vie excessif et criminalité importante. La situation guyanaise aurait pu se produire partout en Outre-mer tant nous souffrons de même désintérêt. Relégués au rang de vieilles colonies, Français de seconde zone, il est temps de prendre en compte les questions de fond.

Je tenais à réaffirmer toute mon amitié au peuple Guyanais qui se bat pour une exigence de responsabilité, pour un plan d’investissement massif, pour sa dignité et l’égalité. J’appelle de tous mes vœux à de véritables négociations portant sur l’avenir de la Guyane.