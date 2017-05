Gilles Leperlier candidat du PCR dans la 6e circonscription

Gilles Leperlier, ancien président de l’UNEF-Réunion et membre du COSPAR, est le candidat présenté par le Parti communiste dans la 6e circonscription avec comme suppléante Nicole Virapinmodely, représentante de la société civile.

La 6e circonscription comprend les communes de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et deux quartiers de Saint-Denis : le Chaudron et la Bretagne. Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely mèneront la bataille du PCR. Voici la liste des candidats :