Gilles Leperlier et Julie Pontalba déposent leurs candidatures

Gilles Leperlier et sa suppléante Nicole Virapinmodely, accompagnés de leur comité de soutien, ont déposé leur candidature aux élections législatives, sur la 6e circonscription et au nom du PCR, hier à la préfecture à 9 heures 30. À 11 heures, c’était au tour de Julie Pontalba, candidate de l’union PCR-Insoumis dans la 1ere circonscription, de faire la même démarche.

Gilles Leperlier était accompagné d’une forte délégation de militants.

Pour Gilles Lepelier, ce moment est important :

« C’est la première fois que je me présente à une élection et cette étape est primordiale. Elle formalise l’engagement militant que je porte depuis plus de 10 ans, pour l’emploi des Réunionnais, pour la jeunesse, contre la vie chère… Aujourd’hui, je prends mes responsabilités et je veux me battre pour défendre La Réunion à l’Assemblée nationale, dans la continuité des luttes menées. Cette bataille, nous la mènerons ensemble, avec le PCR et l’ensemble des bonnes volontés »

Le jeune candidat croit fermement en un renouvellement de la classe politique et en une nouvelle dynamique économique et sociale pour La Réunion :

« Je crois en La Réunion, je crois en nos richesses, je crois en nos talents, je crois en notre histoire, je crois en nos différences… Notre île a un potentiel immense. Malheureusement, les gouvernements successifs n’ont pas su le saisir et nous ont imposé des lois créatrices d’inégalités sociales. C’est pourquoi je défendrai un projet Réunionnais, un projet basé sur nos richesses et nos particularités, pour que La Réunion et les Réunionnais puissent s’affirmer, en local, mais aussi au national et à l’international ».

Julie Pontalba, candidate de l’union PCR-Insoumis dans la 1ere circonscription, a fait peu de temps après la même démarche. La jeune militante communiste aura la responsabilité d’affronter Ericka Bareigts, ministre des Outre-mer sortante, à Saint-Denis.

À Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon a récolté plus de 10.000 voix. L’union PCR-Insoumis est un message fort en direction de cette part importante de l’électorat dionysien. Julie Pontalba et son suppléant Stéphane Ducamp sont en effet les seuls à porter les idées et le programme de Jean-Luc Mélenchon dans la 1ere circonscription.