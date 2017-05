Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely inaugurent la permanence de Cambuston

La 6e circonscription regroupe les communes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie, deux quartiers de Saint-Denis (Chaudron et Bretagne) et un de Saint-André, Cambuston.

Gilles Leperlier et sa suppléante Nicole Virapinmodely sont les candidats du Parti communiste réunionnais dans cette circonscription. Hier, ils ont inauguré leur permanence en présence de Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, et de militants venus de tout l’Est de La Réunion. Elle se situe à Cambuston. Ce quartier est un lieu qui a été marqué par les nombreuses luttes menées par les communistes. Ce choix rappelle également que Gilles Leperlier ne se contentera pas comme Monique Orphé, la députée sortante, d’être un élu au service de Saint-Denis.

Au lendemain du succès du rassemblement de Sainte-Suzanne, la bataille continue pour que les Réunionnais puissent avoir un maximum de députés communistes pour les représenter à l’Assemblée nationale.