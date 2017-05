Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely lancent leur site internet et inaugurent leur permanence

Dans un communiqué, les candidats présentés par le PCR dans la 6e circonscription annoncent l’inauguration de leur permanence et de leur site internet.

Gilles Leperlier, candidat aux élections législatives sur la 6ème circonscription et

Nicole Virapinmodely, suppléante, ont le plaisir de vous annoncer la mise en ligne de leur site internet de campagne

www.gillesleperlier.net

Vous y trouverez toutes les actualités et rendez-vous des candidats, leur parcours et, dans les prochains jours, le programme complet qui sera proposé aux Réunionnais.

La plate-forme permettra également aux citoyens qui le désirent de prendre contact avec les candidats et de participer à la campagne. Restez connectés !

Cette semaine, la permanence de campagne a également été inaugurée au 419, route de Cambuston à Saint-André, en présence des militantes et militants. Ce lieu de vie et d’échanges est ouvert à tous les citoyens qui souhaitent avoir plus d’informations sur le projet ou rencontrer les candidats.