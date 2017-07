Groupe CRC : la modification du Code du Travail voulue par ce gouvernement s’oppose à la Constitution

En toute logique, votre projet que nous examinons aujourd’hui remet en cause tout ce qui constituait le programme du Conseil national de la Résistance : suppression de l’assurance chômage, suppression du régime de retraites par répartition, et dans les Ordonnances Volantes Non Identifiées (OVNI) vous avez l’intention de fusionner les quatre instances représentatives du personnel (IRP), plafonner le niveau des indemnités prud’homales en cas de licenciement, étendre la primauté des accords d’entreprises sur les accords de branches et généraliser le recours aux CDI de chantier. Vous poursuivez la démolition pure et simple du Code du travail.

En faisant le choix de faire primer l’activité économique des entreprises sur les droits et protections collectives des salarié- e-s, c’est l’ensemble du Pacte Républicain issu de la Résistance que vous déstabilisez.

Appel à respecter le préambule de la Constitution

La loi, vous la voulez pour servir l’économie et non plus pour satisfaire les besoins humains et sociaux. Elle est un outil de dérégulation, alors même que les constituants de 1946 et de 1958 l’ont élaborée comme une protection des plus faibles.

L’État est censé garantir les droits des travailleurs énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946 face à la loi du marché et non les adapter selon les besoins du patronat.

Les sénatrices et sénateurs communistes considèrent qu’il importe, pour des raisons sociales, économiques, environnementales, de faire prévaloir le social sur l’économie.

Le processus économique doit s’adapter aux exigences sociales de notre pays, et non l’inverse !

Cette conception d’une économie au service des hommes, qui se construit par solidarité et non dans l’opposition, qui se construit sur le collectif et non sur l’individuel, nous la nommons société de progrès.

Avec ce projet de loi d’habilitation, vous voudriez faire comme si l’économie et le social étaient pour le moins dissociables ou, pis, comme si le social devait reculer devant l’économie.

Les exigences sont pourtant celles de la construction d’une société de partage et de solidarité, d’une société qui protège les droits et les développe. Tel était le sens du préambule de 1946.

Les syndicats menacés

Demain, les salariés seront contraints de négocier individuellement non seulement leur contrat de travail, mais l’ensemble des droits qui ne seront plus couverts par les accords de branche.

Nous sommes là au cœur de votre projet : l’individualisation de la négociation, l’organisation et la durée de leur travail et, pourquoi pas, leurs droits à la protection sociale ! Avec vous, c’en est fini de notre société de solidarité et d’égalité.

Le sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantit à « Tout homme [de] défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Ce principe est remis en cause dès lors que l’on individualise les relations entre les travailleurs et l’employeur qui peut organiser un referendum dans l’entreprise pour faire accepter les baisses de salaires.

Où est l’individualisation de la peine ?

Enfin, votre texte porte atteinte à la justice prud’homale en plafonnant les indemnités en cas de licenciement abusif.

Initialement prévue par la loi Macron et censurée par le Conseil Constitutionnel, la loi El Khomri avait repris cette mesure avant son retrait face à la mobilisation sociale.

Pourquoi insistez vous donc pour limiter le montant des dommages et intérêts versés au salarié ? Parce que ce plafond pour les juges prud’hommaux sera une provision comptable pour les entreprises qui souhaitent licencier librement.

L’employeur pourra ainsi choisir de respecter le droit du travail ou prendre le risque d’une condamnation dont il connaîtra à l’avance le montant de l’indemnité.

Côté salarié, c’est le règne de l’arbitraire.

Le plafonnement des indemnités prud’homales contrevient au principe constitutionnel d’individualisation de la peine reconnu par le Conseil le 22 juillet 2005. Le conseil prud’homal dispose déjà d’un référentiel indicatif, désormais quelque soit la situation du salarié le montant des indemnités sera identique, adieu la prise en compte de l’ancienneté, son âge, ses possibilités de retrouver un emploi, les conséquences sur son niveau de vie. Bref adieu la réparation intégrale du préjudice subi.

Le projet de loi d’habilitation est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties.