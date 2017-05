Images du débat sur l’écologie de PCR-France Insoumise

Le PCR et la France Insoumise sont unis dans la 1ere circonscription. L’écologie fait partie des nombreux points de convergence des deux organisations. Elles ont inscrit le développement durable au coeur de leur projet.

Julie Pontalba et Stéphane Ducamp, candidate et suppléant de l’union PCR-Insoumis dans la 1ere circonscription, organisaient hier un débat sur l’écologie à la Gare du Nord à Saint-Denis. Le succès a été au rendez-vous. Il a permis de souligner que le PCR et la France Insoumise sont des partis qui ont mis l’écologie au cœur de leurs préoccupations.