Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans les départements d’outre-mer

Premier tour de la présidentielle dans les départements d’outre-mer.

La Réunion a apporté plus de la moitié des suffrages exprimés dans les 5 départements d’outre-mer, 350.000 sur 632.000. Cela a atténué globalement un taux de participation très faible. En effet, La Réunion a été la seule collectivité où les votants ont été plus nombreux que les abstentionnistes. Ailleurs, le taux d’abstention est compris entre 65 % en Guyane et 54 % à Mayotte. En Martinique et en Guadeloupe, seulement 40 % des électeurs se sont déplacés.

Les suffrages exprimés placent Jean-Luc Mélenchon en première position avec 24 % des voix. Il devance de deux points Emmanuel Macron (22%) et de 4 points Marine Le Pen (19,8 %). François Fillon suit avec 17,4 % devant Benoît Hamon à 8,2 %.

Sur les 5 départements d’outre-mer, Jean-Luc Mélenchon est en tête dans trois d’entre eux, Emmanuel Macron remporte la Guadeloupe et François Fillon est premier à Mayotte.

Comme à La Réunion, les représentants des partis au pouvoir depuis des décennies en France ont donc été sanctionnés par les électeurs des départements d’outre-mer. À cela s’ajoute un fort taux d’abstention qui confirme le rejet de ces élections par la majorité des inscrits sur les listes électorales.