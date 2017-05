Julie Pontalba : « Changer le personnel politique à Saint-Denis »

Julie Pontalba, candidate PCR-France Insoumise dans la 1ere circonscription est revenue sur les conditions de l’union. « Notre candidature d’union prend toute sa nécessité pour changer le personnel politique à Saint-Denis. Il y a 17 candidatures, donc le bilan de la députée sortante contesté par 16 candidats », a-t-elle dit. « Il ne faut surtout pas laisser le gouvernement actuel poursuivre la politique menée jusqu’à présent ». 10.000 personnes ont pris le bulletin Mélenchon dans cette partie de Saint-Denis, a poursuivi Julie Pontalba avant de constater une omerta de la part de médias sur cette question qui préfèrent mettre en avant des candidats loin de se prévaloir d’un tel soutien.

Au cours de ces trois semaines de campagne, le programme sera de continuer la campagne d’explication de l’Avenir en commun. « La plate-forme du PCR pose très bien les bases pour ce travail-là », a-t-elle souligné. Elle a rappelé la tenue de trois grands débats : après celui sur l’écologie vendredi, deux parleront du partage des richesses, et de la démocratie avec comme sujet possible le nouveau statut de La Réunion, avec plus de responsabilité grâce à la réécriture de la Constitution.