Julie Pontalba et Stéphane Ducamp, candidats de l’union PCR-Insoumis à Saint-Denis

Dans la 1ere circonscription de La Réunion, Julie Pontalba et Stéphane Ducamp sont les seuls candidats soutenus par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise.

Stéphane Ducamp (France Insoumise, suppléant) et Julie Pontalba (PCR, titulaire), candidats dans la 1ere circonscription.

Voici la liste des candidats aux élections législatives dans la 1ere circonscription. Julie Pontalba et Stéphane Ducamp mèneront la bataille pour l’union PCR-Insoumis. Dans cette circonscription, Jean-Luc Mélenchon avait réalisé plus de 10.000 voix au premier tour de l’élection présidentielle. Julie Pontalba et son suppléant Stéphane Ducamp sont les seuls candidats soutenus par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise.