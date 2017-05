Julie Pontalba sur Réunion Première à 20 heures

Stéphane Ducamp (France Insoumise, suppléant) et Julie Pontalba (PCR, titulaire), candidats dans la 1ere circonscription.

Ce soir à 20 heures sur Réunion Première, ce sera le premier débat télévisé des élections législatives. Il aura lieu au théâtre du Grand Marché à Saint-Denis. Il permettra aux candidats de la 1ere circonscription de présenter leurs arguments.

Cette circonscription regroupe plus de 100.000 électeurs de la commune de Saint-Denis. Julie Pontalba est la candidate de l’union PCR-France Insoumise. Elle aura notamment face à elle Ericka Bareigts, ex-ministre des Outre-mer, députée sortante, dont le candidat à la présidentielle avait réalisé moins de 7% dans cette circonscription. Pour échapper à son bilan, l’ex-ministre pratique la danse des étiquettes, car les électeurs peuvent constater qu’elle ne se revendique plus guère du PS, le parti qui l’a fait ministre et députée.