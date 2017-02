L’hommage du 9e Congrès du PCR à Paul Vergès

Malgré tout son engagement et son travail, Paul Vergès a été souvent boycotté par les médias. Le 9e Congrès du PCR lui a rendu un vibrant hommage.

Tous les ans et pendant plus de 10 années, Paul Vergès remettait au Premier ministre et au gouvernement un rapport sur l’adaptation au changement climatique. Ce document était réalisé par l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, instance présidée par Paul Vergès.

Cette oeuvre n’a guère trouvé grâce dans les médias, qui n’ont jamais sollicité Paul Vergès pour évoquer la question du changement climatique. C’est ainsi que lors de la COP21, Paul Vergès n’a même pas eu droit à 5 minutes pour s’exprimer sur ce sujet.

C’est ce scandale qu’a dénoncé hier Ary Yée Chong Tchi Kan lors de l’hommage rendu par le Congrès du PCR à Paul Vergès. Le PCR amplifiera la bataille lancée par son regretté fondateur et dirigeant.

M.M.