La droite demande l’autonomie de La Réunion à François Fillon

Hier lors du meeting de François Fillon, la droite a admis sa défaite idéologique en soulignant devant son candidat à l’élection présidentielle que le système actuel est à bout de souffle et qu’il faut désormais un nouveau cadre pour La Réunion. Elle décline alors un programme autonomiste afin que les politiques économiques, fiscales et environnementales se décident à La Réunion. Elle reprend donc sans complexe la demande de plus de responsabilité et de liberté. Sur le plan du contenu, c’est la demande de moyens pour définir une politique fiscale faisant la part belle aux entreprises et aux projets en contradiction avec la COP21.

Lors de leurs interventions lors du meeting de François Fillon hier à Saint-Pierre, Nassimah Dindar et Didier Robert ont sans complexe repris à leurs comptes des propositions portées en 1959 par le Parti communiste réunionnais pour faire évoluer le cadre institutionnel de La Réunion vers l’autonomie. Pour la présidente du Département, « la départementalisation a produit tous ses effets, c’est un nouveau modèle de développement que nous devons élaborer ». Et d’ajouter que nous devons « être en accord avec celui qui nous accompagnera dans la mise en place d’un projet conçu par nous, pour nous (…) c’est sur quoi travaille notre plate-forme politique en mobilisant la droite, le centre et tous les progressistes ».

Didier Robert, président de la Région Réunion, a demandé « que l’on nous laisse porter et construire un nouveau modèle de développement respectueux de ce que nous sommes : Français, Européens, tous des fils et des filles de l’océan Indien ». « Un autre outre-mer est possible », poursuit le président de Région, qui se base notamment sur « l’autonomie énergétique, la réconciliation de l’économie et de l’écologie (…) Pour réussir, il faut porter la voix d’une grande révolution ». Nous voulons « plus de libertés pour agir vite et maintenant », ajoute-t-il avant de conclure en appelant à « redéfinir le Pacte républicain qui nous lie à la métropole sur le plan fiscal et sur celui de l’aménagement du territoire ».

Victoire idéologique du PCR

Pour sa part, François Fillon a déclaré : « vous vous êtes engagés dans un nouveau modèle de développement, je soutiens ». Il a aussi rendu hommage à l’oeuvre de Paul Vergès en rappelant qu’en 2009 en tant que Premier ministre, il avait inauguré la route des Tamarins, « fierté de notre pays », et en soulignant que toujours en 2009, il avait salué la politique énergétique menée dans notre île. Une politique impulsée par Paul Vergès qui était alors président de Région faut-il rappeler.

Ces propos montrent que la droite a tourné la page du statut départemental qu’elle considère à bout de souffle. En effet, sa demande de plus de responsabilité ne peut s’appliquer que dans un nouveau cadre. Bien entendu sans le dire, la droite reconnaît ainsi sans équivoque sa défaite dans la bataille des idées face au PCR. Sur le fond, elle est d’accord avec la nécessité d’évoluer sur un plan institutionnel. Elle salue également la réussite de la route des Tamarins et fait sienne l’objectif d’autonomie énergétique qui étaient des projets qu’elle combattait.

C’est donc la confirmation de la victoire idéologique du PCR annoncée lors du 9e Congrès, quand le message du président du Parti et le rapport politique du secrétariat général soulignaient que l’analyse concluant à un système à bout de souffle et la nécessité de le dépasser est désormais de plus en plus partagée. Il est clair que le programme de la droite est autonomiste, ce qui déplace la bataille sur le plan du contenu.

Le contenu de l’autonomie selon la droite

La droite veut « mettre l’entreprise au coeur des politiques publiques », a déclaré Didier Robert. Pour y arriver, elle compte s’affranchir de différentes normes françaises et européennes. Sur le plan environnemental, cela veut dire rendre possible la construction d’un nouveau port dans l’Est de La Réunion. Sur le plan économique, le but est de faire de La Réunion un paradis fiscal pour les patrons en baissant l’impôt sur les sociétés. Mais cette autonomie reste teintée d’un vieux fond colonial. En effet, quand Didier Robert appelle à « repenser les outre-mer comme des espaces d’expansion de la France dans le monde », il fait resurgir le vieux mythe de La Réunion colonie colonisatrice.

M.M.