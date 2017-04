La responsabilité des Réunionnais au coeur de la campagne présidentielle

À Saint-André comme partout dans l’île, le PCR est entré en campagne : soutien à Jean-Luc Mélenchon pour la responsabilité des Réunionnais.

Il y a une semaine jour pour jour, le PCR réunissait un Comité central élargi pour débattre de sa position pour l’élection présidentielle. Deux mois auparavant, le 9e Congrès du PCR avait adopté une ligne résumée dans le mot d’ordre « Rassemblement pour la responsabilité ». Un candidat permet de soutenir cette ligne, c’est Jean-Luc Mélenchon. Il propose en effet qu’une Assemblée constituante écrive une nouvelle Constitution qui mettra fin au régime actuel : c’est le projet de 6e République. Cela signifie que la Constitution actuelle, et notamment le blocage imposé par l’alinéa 5 de l’article 73 n’existera plus.

Le PCR rappelle que la dernière Assemblée constituante à avoir siégé est l’institution qui a permis la dernière évolution statutaire de La Réunion. Ce sont en effet les députés de cette assemblée qui ont adopté à l’unanimité la proposition de loi présentée par des députés de l’outre-mer dont Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, visant à abolir le régime colonial en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Affrontements en Guyane

71 ans plus tard, ce régime est arrivé depuis longtemps à ses limites. Les politiques mises en place par les gouvernements qui se sont succédés dans ce cadre ont permis des avancées sur le plan social et sanitaire, mais ont provoqué la ruine de l’économie du pays. La Réunion est dominée par des groupes extérieurs, qui convertissent les transferts publics en profits privés. L’exemple de La Réunion n’est pas isolé, la Guyane agit comme un nouveau révélateur.

Le gouvernement veut rester dans le cadre, il propose donc des moyens financiers pour arriver à un rattrapage par rapport à la France, avec en premier lieu un plan d’urgence d’un milliard d’euros. Ces chiffres sont aussitôt contredits par les revendications des Guyanais qui estiment leurs besoins immédiats à plus de 3 milliards d’euros. Ils demandent également d’avoir plus de responsabilités, afin de gérer eux-mêmes les moyens pour leur développement.

Paris ne veut pas entendre cette revendication. Hier, la manifestation des Guyanais devant la préfecture de Guyane a débouché sur des affrontements. Ils sont le symbole de l’impasse.

Un nouveau cadre avec la 6e République

Dès le 28 mars, le PCR avait appelé un de nouveaux rapports entre l’outre-mer et le gouvernement, faute de quoi la situation en Guyane n’allait pas se débloquer : « plus que jamais, nous considérons que le moment n’est plus de régler les problèmes ponctuellement mais d’avoir une vision globale pour le développement du pays ». « Il est temps que les gouvernements français (l’actuel comme le prochain) comprennent que les outre-mer attendent de leur part une prise en considération de leurs peuples pour que ceux-ci soient les acteurs responsables du développement de leur pays. C’est un appel à la responsabilité qui s’élève de l’Océan Atlantique à l’Océan Pacifique en passant par l’Océan Indien », indiquait le PCR.

L’élection présidentielle et les législatives qui suivent un mois plus tard sont une occasion pour changer ce cadre. Le PCR propose qu’une assemblée territoriale dotée de compétences élargies, dont celle de gérer un fonds de développement, soit le principal outil de ce nouveau cadre. Il a donc choisi de placer la responsabilité au centre de la campagne présidentielle, et de soutenir le seul candidat capable de donner corps à cette responsabilité.

Depuis que le PCR est entré en campagne, les distributions de tract et les réunions de quartier montrent une adhésion dans la population. Le premier temps fort est prévu aujourd’hui à Saint-Pierre à 16 heures.

M.M.