« La seule voix du PCR, c’est la candidature de Gilles Leperlier »

Maurice Gironcel a rappelé que dans la 6e circonscription, le Parti communiste réunionnais soutient une seule candidature, celle de Gilles Leperlier et de sa suppléante Nicole Virapinmodely.

Gilles Leperlier et Maurice Gironcel.

Maurice Gironcel soutient pleinement et totalement la candidature Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely. En tant que secrétaire général du PCR, Maurice Gironcel rappelle que « la candidature de Gilles Leperlier a été faite dans toutes les règles de l’art ». Les militants des sections de Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne et Saint-André ont choisit unanimement la candidature de Gilles Leperlier, précise-t-il. Le 8 mai 2017, la candidature de Gilles Leperlier a été validée par le Comité central du PCR. « Donc la seule voix du PCR, celle que nous soutenons, c’est la candidature de Gilles Leperlier », poursuit le dirigeant communiste.

Maurice Gironcel ajoute au sujet de la candidature d’une élue de Sainte-Suzanne aux législatives qu’« à aucun moment d’autres candidatures n’ont été proposées, la personne concernée ne s’est jamais manifestée, et s’est abstenue lors du vote du Comité central ».