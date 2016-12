Le 20 Décembre célébré par la Section communiste de Saint-Pierre

La danse conviviale après le déjeuner solidaire… (photos A.D.)

« Chaque année, à l’occasion du 20 Décembre, nous organisons une action afin de nous retrouver dans un moment convivial et cultiver la solidarité pour mener nos combats. Cette année, nous avons pu organiser un déjeuner-dansant pour célébrer cette date historique mais aussi le 40ème anniversaire de la sortie du premier album de maloya financé par le PCR.

Le hasard a voulu aussi qu’après notre programmation de cette journée, Paul nous a quittés le 12 novembre et je sais que s’il était encore vivant, il aurait été présent, comme il avait coutume d’honorer de sa présence toute animation organisée par la Section communiste de Saint-Pierre. C’est pour cela qu’en présence d’Élie Hoarau, président du PCR, de la sénatrice Gélita Hoarau et avec une assemblée de plus de 90 personnes, dont la troupe Lagarrigue, nous lui avons rendu hommage par le discours très émouvant de Yvan Dejean, qui représentait le Secrétariat du Parti.

L’allocution d’Yvan Dejean en hommage à Paul Vergès aux côtés de plusieurs responsables du PCR, comme son président Élie Hoarau. (photos A.D.)

Au-delà de ce moment de recueillement, nous avons passé une journée très conviviale, avec des interventions des artistes tels que Yvrain et Simon Lagarrigue et leur troupe, l’interprète du tube ‘’Aboudou’’ ou encore la très jeune chanteuse Ève de la Chaloupe Saint-Leu, qui est en bonne voie d’un succès assuré.

En bref, après les moments de tristesse dus à la mort de notre camarade Paul Vergès, même si nous ne pourrons jamais l’oublier, nous avions besoin de décompresser. C’est pour cela que la Section a voulu mettre tout en œuvre pour offrir à nos camarades un repas très copieux, des ventes d’enveloppes surprises grâce auxquelles certains de nos invités sont repartis avec des lots tels qu’un vol en ULM, un vol en parapente ou une découverte de La Réunion en hélico, ou encore un four micro-onde, ainsi que d’autres lots intéressants…

Après une projection, improvisée avec la participation des Lagarrigue sur la censure du maloya ou encore la répression sur les communistes, il est à préciser qu’un collectif a été créé afin d’accompagner la troupe pour la sortie d’une compilation. Lo konba pou nout kiltir èk nout responsabilité i kontinu ! »

Ghislaine