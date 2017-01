Le combat continue plus que jamais pour le respect de notre environnement

Dans le projet de thèses qui sera présenté le dimanche 5 février au 9e Congrès du Parti Communiste Réunionnais à Sainte-Suzanne et qui est intitulé ‘’Rassembler les forces vives de La Réunion pour la responsabilité et le développement durable et solidaire du pays’’, est évoqué le problème de l’environnement. Voici le rappel des propositions du PCR présentées à ce sujet dans ce texte.