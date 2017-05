Depuis 1985-86, par la grâce du génie de la combinazione de F. Mitterrand, le FN joue à merveille, élection après élection, son rôle d’idiot utile à la préservation de l’ « ordre » profilant essentiellement au courant libéral, lequel, pour les besoins de la cause peut s’affubler de nombreux noms tels : PS, RPR, UMP, LR, et autres appellations-appeaux.

Grâce au FN, quand les ’grands’ partis dits ’de gouvernement’ ont fini d’épuiser les citoyens et le pays au point que la colère gronde, HOP ! du magasin farces-et-attrapes on nous sort un jeune fort-en-thème bien propre sur lui, portant beau, parlant bien, (Emmanuel Macron : soit, en 2017 un retour vers 1974 avec un quasi clone de VGE) apparaissant comme tout neuf et anti-système. Et bien que son ébauche d’esquisse de programme puise ses ’recettes’ dans la vieille marmite aux idées toutes faites, il a été élu car, face à lui, on a trouvé, encore et encore, une réincarnation de ’la Bête hideuse’ qui tant nous fait peur.

Alors, à ce Joker tout neuf porté — majoritairement par la peur— à la présidence pour que surtout rien ne change, il suffit d’annoncer et mettre en scène quelques mesures cosmétiques. La dernière en date étant la vérification de l’honnêteté fiscale apparente des futurs ministres — ce qui est louable en soi — pour, dans la foulée, faire avaler au bon peuple soulagé de sa peur — légitime — du FN, le choix d’un chantre de la Droite austère (juppéiste : un retour à 1995) à la tête du gouvernement. Et y ajouter la réaffirmation (droit dans ses bottes) de la mise à mort d’un Droit du Travail déjà bien amoché précisément à l’initiative du tout jeune président du temps qu’il était ministre.

Et, tel l’idiot du proverbe « Quand le Sage montre du doigt la lune, l’idiot regarde le doigt », les ’observateurs-experts-autoproclamés’ sévissant dans la ’grande’ presse, les radios “objectives“, les “grandes” chaînes télés (qui jamais n’auront aussi bien porté leur nom), invitent le peuple à se régaler d’images vides de sens et d’annonces aussi scintillantes à l’égard de ceux qui ont déjà tout qu’elles sont, à l’inverse, chargées de menaces à l’encontre de ceux qui ont peu, ou si peu ou manquent même du nécessaire.

On le voit, le FN joue parfaitement le rôle qui lui a été assigné, dès 1985, celui d’idiot utile permettant qu’à la conduite des affaires de l’État alternent, sans réel changement, une fausse gauche et une vraie droite. Sauf que, cette fois-ci 11 millions de citoyens mus par une colère sans borne à l’encontre des gouvernants, ont — sans complexe aucun — voté pour un programme ouvertement anti-laïque, xénophobe, isolationniste et belliciste. Tout l’inverse des idéaux républicains portés, en 1944, par la Charte du Conseil National de la Résistance, idéaux qui ont permis d’unifier les citoyens dans une même lutte pour rétablir une République proclamant le droit pour chacun à la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.

73 ans plus tard, l’armée des 10% des chômeurs de France et des 25 à 30% des sans emploi de La Réunion, épaulée de toutes celles et ceux condamnés à la précarité des petits boulots, lassés d’être victimes des promesses mensongères de la fausse gauche et de la vraie droite, ont exprimé leur colère en votant pour le FN. Et pourtant, alors que nous n’avons été qu’à quelques encablures de l’accession au pouvoir du FN, nous assistons à la comédie visant à la continuation d’une politique conduisant au pire. Il est à craindre que, persévérant sur la même voie, les actuels titulaires du pouvoir ne soient en train d’installer leur idiot utile dans le rôle du seul recours possible en 2022.

Pour La Réunion, où le vote FN doit retentir comme un signal d’alarme, ces sombres prédictions soulignent l’urgente nécessité d’un rassemblement le plus large possible autour d’un réel projet de développement de notre île. C’est tout le sens de l’appel à la responsabilité lancé par le PCR.

Jean