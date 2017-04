Le PCR appelle au rassemblement : Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier pour le 2e tour

Il ne reste que quelques heures avant le premier tour de l’élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon peut se qualifier pour le 2e tour. Le résultat s’annonce serré, toutes les voix vont compter. Le PCR appelle donc toutes celles et ceux qui se réclament de gauche à glisser dimanche à voter Mélenchon dimanche pour ne pas laisser passer l’occasion de changer la situation à La Réunion. Pour un candidat progressiste au second tour de l’élection présidentielle, aucune voix de gauche ne doit manquer à La Réunion.

Vendredi, le Parti communiste réunionnais a diffusé dans la presse et sur Internet une déclaration audiovisuelle appelant toutes les personnes de gauche à voter Mélenchon dimanche. À quelques heures du scrutin, le premier tour de l’élection présidentielle est particulièrement indécise. Les instituts de sondage ne se risquent pas à désigner les deux favoris de la qualification pour le second tour. En tenant compte des marges d’erreur, quatre candidats peuvent être présents dimanche soir pour participer au deuxième tour de l’élection présidentielle : Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le moindre bulletin compte

Pour le PCR, les choses sont claires. Voici un extrait de la déclaration du Parti communiste réunionnais :

« À quelques heures du scrutin, quatre candidats semblent en mesure d’être présents au second tour. Le moindre bulletin compte. Le PCR appelle les électrices et les électeurs qui se réclament de gauche à La Réunion à voter massivement Jean-Luc Mélenchon, même si on peut comprendre que certains aient eu l’intention de faire un autre choix au premier tour. Ce vote est nécessaire pour qu’au second tour, les électeurs ne soient pas contraints à un choix entre Marine Le Pen, François Fillon et Emmanuel Macron, l’auteur de la « Loi Travail ». »

L’heure de la responsabilité

Le PCR souligne également que les thèmes présentés par Jean-Luc Mélenchon suscitent une adhésion grandissante dans la population. Le PCR s’est engagé dans la campagne de la présidentielle suite à la décision de son Comité central du 1er avril. C’est le seul parti réunionnais ayant des responsabilités électives à avoir fait ce choix clair. Il soutient Jean-Luc Mélenchon pour les raisons suivantes :

- Le système actuel est incapable de régler de nombreux problèmes, notamment : 60 % des jeunes sont au chômage, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. C’est pourquoi le PCR milite pour un changement de cadre en donnant la responsabilité aux Réunionnais. Avec son projet de 6e République, Jean-Luc Mélenchon veut convoquer une assemblée constituante. Ceci donnera la possibilité de tout remettre en cause pour dépasser les blocages qui rejettent la moitié du peuple réunionnais dans la précarité.

- Jean-Luc Mélenchon veut rendre la parole au peuple. C’est justement le mot d’ordre du PCR depuis sa création : donner les moyens aux Réunionnais de gérer leurs problèmes, aux Réunionnais la responsabilité.

- Le candidat de la France insoumise se positionne comme le candidat de la paix. Le PCR estime dans un contexte mondial marqué par des menaces inédites et considérables, il est urgent de placer la négociation comme priorité dans tout règlement de différend.

Dimanche, l’occasion de placer un candidat progressiste au second tour de la présidentielle est bien réelle. À La Réunion, aucune voix de gauche ne doit manquer à Jean-Luc Mélenchon.