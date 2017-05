Le PCR lance la campagne des législatives pour la responsabilité

Le Parti communiste réunionnais souligne que la forte abstention (37%), le grand nombre de bulletins blancs et nuls (12,5%) et le score de l’extrême droite (40%) sont le résultat des politiques menées depuis des décennies à La Réunion, ce qui confirme l’analyse du PCR. Pour le PCR, « il appartient donc aux Réunionnais de s’unir pour ce nouveau cadre en faveur de la responsabilité. L’occasion est donnée lors des prochaines élections législatives de concrétiser ce rassemblement. Pour porter ce projet réunionnais, le PCR lance un appel à élire des députés qu’il présente ou soutient.

En France, le second tour de l’élection présidentielle a été marqué par un fort taux d’abstention, ainsi que par l’importance du nombre des bulletins blancs et nuls. C’est dans ce contexte que le nouveau président de la République est Emmanuel Macron. L’extrême droite a été battue, le mot d’ordre de faire barrage a été entendu.

À La Réunion, l’abstention, les bulletins blancs et nuls représentent près de la moitié du corps électoral à La Réunion. C’est presque deux fois plus qu’en France. Cela veut dire que près de la moitié des citoyens ne croient plus que cette élection importante peut résoudre leur problème. Cela doit interpeller tout le monde.

Le vote important pour l’extrême droite est une autre manifestation de cette défiance, compte-tenu des politiques menées depuis des décennies à La Réunion. Ne pas répondre d’urgence aux immenses attentes de la majorité des Réunionnais, c’est aller vers n’importe quelle dérive. Cela confirme l’analyse du PCR qui prône une nouvelle politique dans un nouveau cadre.

Il appartient donc aux Réunionnais de s’unir pour ce nouveau cadre en faveur de la responsabilité. L’occasion est donnée lors des prochaines élections législatives de concrétiser ce rassemblement. Pour porter ce projet réunionnais, le PCR lance un appel à élire des députés qu’il présente ou soutient.

Le PCR réunit ce lundi son Comité central et examinera les modalités d’action pour atteindre cet objectif.