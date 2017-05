Législatives : 3 candidats PCR, soutien aux Insoumis dans 2 circonscriptions

Max Banon, Julie Pontalba et Gilles Leperlier, les trois candidats présentés par le PCR.

Au cours d’une conférence de presse tenue par Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, et Yvan Dejean, porte-parole, le PCR a donné sa position sur les candidatures aux élections législatives dans les 7 circonscriptions de La Réunion.

Union avec les Insoumis à Saint-Denis

Dans la 3e phase de l’installation du pouvoir, les législatives. Le nouveau président de la République souhaite une majorité pour appliquer son programme d’essence libérale. Pour le PCR, rien n’est joué. Il est encore possible pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Le PCR a pris la décision de présenter directement des candidats ou de soutenir des candidatures.

Le PCR est directement présent dans 3 circonscriptions. Candidature d’union dans la 1ere avec France Insoumise portée par Julie Pontalba (PCR) et Stéphane Ducamp (FI) suppléant. Dans la 4e, le candidat est Max Banon, qui porte la voix des travailleurs, avec Audrey Minatchy comme suppléante. Dans la 6e, c’est Gilles Leperlier, avec une suppléante issue de la société civile : Nicole Virapinmodely.

Dans les autres circonscriptions, des discussions avec les Insoumis ont eu lieu. Dans la 4e et la 6e, candidatures dans un esprit de bonne conduite, « on ratisse large et au second tour on se rassemble ».

Maurice Gironcel et Yvan Dejean.

Pas de communiste dans la circonscription d’Huguette Bello

Le PCR soutient les Insoumis dans la 7e circonscription (Perceval Gaillard) et dans la 3e circonscription (Virginie Grondin et Pascal Basse). Dans la 5e, « rien n’est calé, les discussions se poursuivent avec FI », souligne Yvan Dejean. Dans la 2e circonscription, celle de Huguette Bello qui brique un 5e mandat de députée, France Insoumise ne sera pas présente. Pour sa part, « le PCR ne présente pas de candidat dans cette circonscription ».

Les trois candidats du PCR organisent un grand rassemblement dimanche au Bocage à 9 heures. Ce sera le lancement de la campagne des législatives du PCR.