Législatives à La Réunion : succès du lancement de la campagne du PCR

Le Bocage Lucet-Langenier accueillait ce dimanche le meeting lançant la campagne du PCR aux élections législatives à La Réunion. En présence d’Elie Hoarau, président du PCR, de Maurice Gironcel, secrétaire général et de Gélita Hoarau, sénatrice de La Réunion, les orateurs se sont succédé devant un public estimé à plusieurs centaines de personnes.

Sous le mot d’ordre resté célèbre de Laurent Vergès, ancien dirigeant du PCR et député de La Réunion, Nou lé pa plis, nou lé pas mwin, respekt anou, les candidats et suppléants du PCR aux élections législatives sont tous montés à la tribune et ont pris la parole :

Julie Pontalba et Stéphane Ducamp (France Insoumise) dans la première circonscription.

Max Banon et Audrey Minatchy dans la 4e circonscription.

Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely dans la 6e circonscription.

Le secrétaire général du PCR, Maurice Gironcel, a conclu le rassemblement :

« Le PCR appelle les Réunionnais à se rassembler et à se mobiliser pour assumer leurs responsabilités. Après l’ère de la liberté en 1848, de l’égalité en 1946, arrive l’heure de la responsabilité. C’est le moment d’imposer ce débat et la nécessité d’un changement pour notre pays grâce à un vote massif le 11 juin pour nos camarades. En avant pour le combat, En avant vers la victoire. »

