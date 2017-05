Législatives : lettre du PCR aux Réunionnais

Hier en conférence de presse, Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, a présenté la lettre que le Parti communiste réunionnais va adresser aux Réunionnais. Ce document présente les propositions du PCR pour les élections législatives, ainsi que les trois candidats présentés par le Parti, Julie Pontalba, Max Banon et Gilles Leperlier, ainsi que leurs trois suppléants, Stéphane Ducamp, Audrey Minatchy et Nicole Virapinmodely.

Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, et Yvan Dejean, porte-parole, lors de la présentation de la lettre du PCR.

Après qu’Yvan Dejean ait apporté la solidarité du PCR avec les planteurs en lutte pour leur survie, Maurice Gironcel est revenu sur les problèmes de fond qui ne sont pas abordés durant la campagne des législatives.

Le PCR avait soutenu Jean-Luc Mélenchon, il est arrivé en tête à La Réunion. Le succès de Jean-Luc Mélenchon souligne une réelle volonté de changement après un quinquennat catastrophique. Maurice Gironcel a présenté une lettre du PCR qui sera adressée à la population. Le Parti communiste réunionnais y demande de confirmer dans les urnes « l’aspiration profonde de prendre en main notre destin pour un avenir commun ».

Le PCR propose d’écrire une nouvelle page de l’histoire, comme en 1945 avec Raymond Vergès et Léon de Lépervanche. « C’est le moment de se rassembler pour la responsabilité. C’est aux Réunionnais de décider ce qui est bon pour leur pays », a souligné le secrétaire général du PCR. Voici le contenu de la lettre :

Au nom du Parti communiste réunionnais, Maurice Gironcel, secrétaire général, s’adresse aux Réunionnais

Mesdames, Messieurs,

Electrices, électeurs de La Réunion

Chers (es) camarades,

Lors du premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à La Réunion, comme l’a demandé le PCR. Après ce dernier quinquennat, le succès collectif de notre candidat souligne une réelle volonté de changement.

Une fois encore, permettez-moi, au nom de tout le Parti, de remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui ont porté leurs suffrages sur Jean-Luc Mélenchon. Un grand merci aussi à tous les militants-es, à nos adhérents-es et à nos sympathisants pour leur implication et leur motivation dans cette bataille.

Les 11 et 18 juin prochains, nous vous invitons à confirmer dans les urnes cette aspiration profonde de prendre en main notre destin pour un avenir en commun. C’est cette ambition qui nous anime, tous les jours, dans notre lutte. Pour nous communistes, c’est cela aussi rester fidèle au combat de Paul Vergès.

En effet, au moment où notre peuple et notre pays sont confrontés à de graves difficultés qui s’expriment par un sentiment d’abandon et de désespérance, le Parti Communiste Réunionnais vous propose d’écrire une nouvelle page de notre histoire.

Comme en 1945 autour de Raymond Vergès et de Léon de Lépervanche pour l’Egalité et la Sécurité sociale, le moment est donc venu cette fois de nous Rassembler pour la Responsabilité. Ce qui nécessite : une nouvelle gouvernance pour élaborer un projet réunionnais. Nos priorités visent à apporter ainsi une réponse positive à vos urgences sociales, économiques, éducatives et environnementales et de faire face aux défis de ce siècle. Nous considérons que c’est aux Réunionnais-es de décider ce qui est bon pour leur pays.

Ce sont les raisons pour lesquelles nous publions 10 propositions urgentes pour notre pays et vous demandons de soutenir les candidates et candidats du PCR qui les porteront avec détermination à l’Assemblée Nationale.

Bien à vous,

Maurice Gironcel

Secrétaire Général du PCR

1848 a ouvert l’ère de liberté, 1946 a ouvert l’ère de l’égalité ; que s’ouvre maintenant l’ère de la responsabilité.

En confiance avec nos candidats :

1ère Circonscription : Julie Pontalba et Stéphane Ducamp

4e Circonscription : Max Banon et Audrey Minatchy

6e Circonscription : Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely

Nos propositions :

Créer une Assemblée territoriale avec des compétences élargies pour :

Créer deux grands services : aide à la personne et environnementale

Valoriser la culture et l’identité réunionnaise

Favoriser les recrutements des Réunionnais dans la fonction publique

Arriver à l’autonomie énergétique

Obtenir l’autosuffisance alimentaire

Relancer le transport ferroviaire (tram-train)

Gérer un fonds régional de développement durable et solidaire pour financer les investissements

Lutter contre le manque de logements sociaux

Elaborer et mettre en œuvre une politique de co-développement régional.

Réunir d’urgence une conférence extraordinaire pour préparer l’après 2017 et ouvrir de nouvelles perspectives pour la filière canne par la recherche, l’innovation et la valorisation de tous les produits issus de la canne et par un nouveau partage des richesses découlant

de ses valorisations.

Rassembler pour la Responsabilité