Législatives : rassemblement du PCR dimanche à Sainte-Suzanne

Cliquer sur l’image pour imprimer le tract.

Le PCR a soutenu pour l’élection présidentielle la candidature de Jean-Luc Mélenchon au premier tour car il a proposé dans son programme la création d’une 6ème République, permettant ainsi à La Réunion de mettre en œuvre une politique nouvelle.

Nos priorités sont les suivantes : l’emploi, le logement, la lutte contre les inégalités, l’amélioration du pouvoir d’achat, la défense de la filière canne-sucre, la protection de la biodiversité, l’autonomie énergétique, le développement durable, ...

En France, un nouveau Président de la République a été élu et a nommé un premier ministre de droite à la tête du Gouvernement. Le peuple n’a rien à attendre de la politique anti-sociale qui est annoncée par le nouveau pouvoir.

Pour un projet Réunionnais, il nous faut élire des députés présentés et soutenus par le PCR, les 11 et 18 juin 2017 pour défendre nos intérêts, avec :

- Julie Pontalba et Stéphane Ducamp

- Max Banon et Audrey Minatchy

- Gilles Leperlier et Nicole Virapinmodely

ainsi que les autres candidats soutenus par le PCR

Rassemblement du PCR avec ses candidats aux législatives

AU BOCAGE à Sainte-Suzanne

Dimanche 21 mai à 9 heures.