Législatives : rassemblement du PCR pour de nouvelles victoires

Dimanche, les candidats présentés par le Parti communiste réunionnais participeront à un rassemblement à Sainte-Suzanne. Ce rendez-vous marquera le début de la campagne du PCR pour les législatives. Les candidats Max Banon, Julie Pontalba et Gilles Leperlier ainsi que leurs suppléants Audrey Minatchy, Stéphane Ducamp et Nicole Virapinmodély prendront la parole.

Rien n’est joué. Le gouvernement a tenu hier son premier Conseil des ministres. Il est en ordre de bataille pour la campagne des législatives, car, comme l’a rappelé le porte-parole du gouvernement, tous les ministres sont des militants de la majorité présidentielle. La campagne qui commence s’annonce inédite. En effet, le parti du président de la République ne compte à ce jour aucun député, il a été créé au lendemain du second tour de la présidentielle. Le gouvernement comporte une forte proportion de ministres venus de la droite, Les Républicains et MoDem, ainsi que quelques rescapés de la majorité présidentielle sortante venant du PS et du PRG. Sa composition donne une idée de l’orientation que le président de la République souhaite donner à son mandat. Mais ce gouvernement ne peut que gérer les affaires courantes, car il ne dispose pas de majorité. Tout se jouera donc lors des élections législatives.

Pour le PCR, il est possible d’influencer la politique menée au cours des cinq prochaines années en faisant basculer l’Assemblée nationale dans le camp des forces de progrès. Le Parti communiste compte apporter sa contribution à ce basculement en présentant trois candidats et en soutenant les candidats de la France Insoumise présents dans les autres circonscriptions. Dans la 1ere circonscription, Julie Pontalba conduit une union avec l’Insoumis Stéphane Ducamp, dans la 4e circonscription, le syndicaliste Max Banon mène la bataille avec Audrey Minatchy tandis que dans la 6e circonscription, Gilles Leperlier, acteur du mouvement social, et Nicole Virapinmodely sont présentés par le PCR.

À La Réunion, Jean-Luc Mélenchon, candidat soutenu par le PCR, est arrivé en tête au premier tour de l’élection présidentielle. Le FN était en seconde position, loin devant Emmanuel Macron et François Fillon. Quant à Benoît Hamon, candidat du PS, il a fait moins de 7 % à La Réunion. Dans le même temps, le taux d’abstention a été supérieur à la norme pour une élection de ce type. C’est dire l’importance du nombre de personnes qui estiment que le système actuel ne peut plus régler les problèmes.

Le PCR souhaite donc poursuivre sur la dynamique victorieuse du premier tour de la présidentielle, pour que les Réunionnais puissent avoir des députés des forces de progrès à l’Assemblée nationale. Le rassemblement de Sainte-Suzanne dimanche marquera le début de la campagne des législatives pour le Parti communiste réunionnais. Rendez-vous à 9 heures au Bocage Lucet-Langenier.