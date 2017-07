Les parlementaires communistes refusent la soumission au Président de la République

Les élus communistes des groupes CRC du Sénat, dont Gélita Hoarau, et GRD de l’Assemblée nationale étaient lundi devant la mairie de Versailles pour afficher leur refus de participer au Congrès convoqué par le président de la République dans l’ancien palais des rois de France.

Les parlementaires communistes devant la mairie de Versailles.

Lundi, les députés et les sénateurs communistes des groupes GDR de l’Assemblée nationale et CRC du Sénat ont refusé de participer au Congrès convoqué à Versailles par le président de la République. Ils se sont rendus dans cette ville et se sont rassemblés devant la mairie de Versailles.

Par ce geste, ils ont affiché leur opposition à cette convocation qui marque la soumission du Parlement au chef de l’État. En effet, la convocation du Congrès n’avait pour but que l’écoute d’un discours d’Emmanuel Macron, sans que ce dernier puisse avoir de contradicteurs.

Les parlementaires communistes ont souligné l’importance de se mobiliser pour faire face à la politique de casse sociale annoncée dans le programme de ce gouvernement. Gélita Hoarau, sénatrice PCR de La Réunion, a participé à cette action.