Les remerciements de Julie Pontalba

Bonsoir à tous, et merci d’être présent ce soir pour ce pot de remerciements suite à la campagne des élections législatives 2017.

Merci à tous :

La coutume veut que les candidats remercient toutes les personnes qui ont participé à la campagne les ont soutenus, c’est-à-dire vous tous. Et c’est naturel. Car une candidature n’est bien rien sans l’équipe qui l’accompagne.

Chacun d’entre vous a à sa manière contribué à cette campagne et au résultat obtenu. Parce qu’il y a énormément de choses à faire et que seul, on ne peut pas les faire toutes les faire toutes, chaque action à son importance. Coller une affiche proche de son domicile, faner des tracts dans son immeuble (Risham, ses parents), parler à ses connaissances (Daniel, Pierrot), assister à un débat, à des actions comme celui des ramasse de déchets, nous soutenir médiatiquement. Toute action aussi minime soit-elle a son importance.

Merci aux militants proches :

Alors parmi vous il y a ceux qui étaient dans l’équipe proche, Permettez-moi de prendre un temps pour les citer :

Chez les Insoumis :

Elsa et son mari, Juliette et Manuel, Adeline, Christiane Sudnikovizs et Christiane Smutek, Eloïse, Maryse et Bernard Huganet, Clémence, Dominique et sa fille,

Pierre-Yves Dumond, Patrice Urvoy, Le Cot Jean-François, Robin, Nicolas, Loïc, Ludovic, Julien je citerais aussi bien sûr Pascal F. et Alexandre Cailleteau qui ont apporté une grande aide théorique.

Christian Balou, M. Malet Gilbert, Gérard, M. Jean-René, Céline et Manu pour Témoignages et la propagande sur le Net, Jasmine qui a encore une fois joué le rôle de mandataire financier, Jacqueline, Firose, Alain, Georges, Ary, Christophe et Jêrome, Sully, Wilson, Pierre-Yves Versini, M. Maximin, bien sûr Maurice que nous n’oublions pas. Ceux que l’été là au début mais la dû partir en France : Serge, Pierre-Yves Poupon, Jean-Noël, Idriss.

Les camarades du Port : Lulu et Simone, Pascale David, Marie-Paule, M. Maillot, M. Rocheland, Alain Dreneau, si j’en oublie, vraiment excusez-moi.

En plus de ceux-là d’autres sont venus nous prêter main-forte pour la surveillance du bon déroulement du vote, qui on été dans les bureaux :

- Estelle, Christian, Sabine,

Je voudrais remercier aussi les membres du secrétariat pour leur aide notamment pour la préparation du débat télé, et leur présence à nos débats notamment Camille et Ginette. Ils sont là ce soir, Maurice Gironcel notre secrétaire est là aussi ce soir.

Et bien sûr Elie et Gélita qui ce soir encore nous font le plaisir d’être là et ont fait la route depuis Saint-Pierre, surtout qu’actuellement, la route est longue et parsemée d’embuche !

Merci à ceux qui ont permis à une femme de se présenter :

Parmi ceux-là permettez-moi de citer aussi Françoise, Françoise vous en l’avez jamais vue et à part aller voter elle le dit, elle ne fait pas de politique, et un jour elle dit « Julie tu sais moi je ne fais pas de politique mais je voudrais vraiment si tu veux je peux garder ton enfant pendant, le soir je peux le laver lui donner à manger et même le faire dormir si tu n’es pas rentrée. Si tu veux ce sera ma modeste contribution ». Et bien ça, ça aussi ça compte parce que quand on est une femme, une maman on ne peut pas mener une campagne comme les autres, et je sais que parmi ceux que j’ai cité plus haut il y a beaucoup de mamans, des jeunes mères qui se sont beaucoup impliquées et je

souhaite ardemment qu’elles puissent trouver un jour une Françoise afin qu’elles puissent s’investir encore plus et poursuivre leur engagement politique.

En ce sens je remercie les membres de mon parti de m’avoir fait confiance et de m’avoir, par cette confiance, aider à m’engager un peu plus.

Nous avons besoin de tous des hommes comme des femmes.

Enfin, pour clore ce chapitre des remerciements, je voudrais citer mon suppléant Stéphane Ducamp, une personne qui apporté beaucoup au résultat obtenu. Il nous avait prévenu avant de commencer qu’il ne pouvait pas faire de porte-à-porte ou aller distribuer de tracts, c’était entendu entre nous, et tant qu’il l’a pu il a tenu vivant le site Facebook, qui est un moyen nouveau et très efficace de faire campagne. Le fait qu’il soit un militant associatif de longue date, qu’il était déjà connu et très apprécié a été une véritable plus-value dans cette candidature. Ainsi par ses compétences et ses engagements ultérieurs il a apporté à cette candidature une autre dimension, une dimension non négligeable. Enfin, par sa personnalité très positive il a permis à cette union Insoumis-PCR de tenir bon le cap. A tous les points de vue, mener ce combat avec Stéphane a été une chance formidable.

Donc pour conclure, encore merci à tous, merci aux membres du PCR pour cette proposition de candidature, aux Insoumis pour avoir accepté cette main tendue, merci à vous tous d’avoir permis cette union d’atteindre la troisième et honorable place ; pour une première, c’est quand même bien, et d’ailleurs beaucoup attendent qu’on transforme l’essai. Et je pense que si l’on poursuit le travail commencé nous pouvons réussir car avec seulement 4 électeurs sur 10 qui se sont déplacés, il y a un espace très vaste à conquérir. J’espère aussi que cette idée d’union qui a germé ici, germera aussi ailleurs dans l’île, mais là je déborde. Je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, de profiter pour vous amuser. Merci à vous tous.