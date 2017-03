Lettre ouverte du PCR à Emmanuel Macron

Monsieur le Candidat, Vous arrivez ce samedi 25 mars 2017 à l’île de La Réunion. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cependant, vous n’êtes pas sans ignorer la situation grave qui prévaut à La Réunion.

Nous nous permettons d’attirer, à nouveau, votre attention sur les points suivants.

Lors d’une étude sur la pauvreté à La Réunion, l’INSEE a qualifié La Réunion de « département socialement hors-norme ». Cette situation est notamment caractérisée par :

- Un taux de chômage record qui frappe massivement les jeunes à plus de 50 %.

- Une cherté de la vie anormalement élevée et près de la moitié de la population vivant en-dessous du seuil de pauvreté (soit 400 000 habitants).

- Une difficulté persistante à répondre aux nombreuses demandes de logement (27.000 demandes en attente depuis des années).

- Des inégalités qui font de La Réunion, selon l’INSEE, le département où elles sont les plus grandes (par exemple, pour un coût de la vie qui est le même pour tout le monde, certains perçoivent une prime de vie chère alors que l’immense majorité de la population en est exclue ; ou encore pour un PIB de 33 000 euros par habitant en France hexagonale celui de La Réunion n’est que de 19 000 euros).

- Un nombre de personnes frappées d’illettrisme (116 000) qui ne baisse pas.

Cette situation est, de notre point de vue, le résultat de politiques d’intégration menées dans les DOM dans le cadre défini par la loi du 19 mars 1946. Certes, des acquis ont été obtenus par ces politiques grâce en particulier aux luttes des travailleurs. Mais, poursuivre dans la même voie d’intégration ne résoudra pas les problèmes de La Réunion et ne nous permettra pas d’affronter les défis nouveaux auxquels nous sommes confrontés :

- La filière canne-sucre connaîtra pour la première fois la fin des quotas et du prix garanti du sucre dès cette année.

- Les accords de partenariat économique, signés par l’Union Européenne avec nos pays voisins, impacteront directement toute notre production.

- Les effets du réchauffement climatique nécessiteront des mesures d’adaptation importantes et inédites.

- Notre environnement géographique connaît des bouleversements considérables tant sur le plan démographique qu’économique (des grands ensembles commerciaux se constituent dans notre zone en présence de pays émergents). La Réunion ne peut pas être tenue à l’écart de cette mutation qui s’opère à ses portes.

Pour résoudre les problèmes actuels, pour affronter les défis à venir et pour s’insérer dans son environnement géo-économique, La Réunion doit disposer d’outils adaptés qui n’existent pas dans le cadre actuel. Il est d’ailleurs unanimement reconnu que ce cadre a atteint ses limites.

Nous pensons, comme d’autres, qu’il faut désormais un nouveau cadre que la Constitution Française permet de créer. Ce nouveau cadre passe par la mise en place d’une collectivité territoriale disposant de pouvoirs et de compétences élargis et d’un fonds de développement permettant aux Réunionnais-es d’élaborer et de mettre en œuvre pour leur île un plan de Développement durable économique, social, culturel et identitaire, et environnemental.

Cette collectivité aux pouvoirs élargis sera également l’outil indispensable mis au service d’une politique de co-développement dans notre grand voisinage.

Ce nouveau cadre au sein de la République doit faire appel à la responsabilité des Réunionnais-es qui ne cessent de réclamer les moyens nécessaires pour l’exercer afin d’atteindre l’autonomie fiscale, l’autonomie énergétique et l’autonomie alimentaire.

Nous souhaitons, Monsieur le Candidat, connaître vos propositions sur l’ensemble de ces problèmes.