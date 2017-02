Maurice Gironcel : « Les communistes réunionnais appellent au rassemblement pour la responsabilité »

Lors du 9e Congrès du PCR le 5 février dernier à Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, secrétaire général, a indiqué la méthode choisie par les communistes réunionnais pour se positionner à l’élection présidentielle et aux législatives. Cette méthode décline le mot d’ordre de rassemblement pour la responsabilité. Après avoir annoncé le soutien du PCR à un forum des îles de l’Ocean Indien, Maurice Gironcel a conclu son discours par un hommage à Paul Vergès.

En avant vers de nouvelles victoires du rassemblement.

J’ai la responsabilité de veiller au bon fonctionnement du Parti avec toutes les instances dirigeantes et toutes les adhérentes et les adhérents. C’est une tâche permanente que nous devons assumer collectivement. Les premières batailles qui se présentent à nous sont les batailles électorales. La présidentielle d’abord et les élections législatives ensuite.

Le Parti doit être en ordre de bataille et ce Congrès y a beaucoup contribué.

Pour l’élection présidentielle nous aurons l’attitude constante que nous avons toujours eu lors de ce type d’élections. A savoir : une fois les candidats connus, le Parti adresse à chacun d’eux, sauf à une candidate, nos projets, nos propositions et nous leur demandons de se positionner sur les questions qui nous semblent essentielles pour La Réunion. A la suite de leurs réponses, nos instances habilitées à le faire, prendront la décision qui engagera l’ensemble du Parti.

Pour les élections législatives nous demandons selon la procédure statutaire à nos sections de faire des propositions pour que le comité central, élu cet après-midi, statue en dernier ressort. Tout est envisageable. Des candidatures du Parti, des candidatures d’union. Le débat est ouvert dans nos sections.

Forum des îles de l’Ocean Indien

Le congrès a défini une orientation : rassembler pour la responsabilité. Le Parti devra prendre les initiatives nécessaires pour atteindre les objectifs du Congrès. Le Congrès a défini aussi les grandes orientations du Parti pour un plan de développement durable. Le Parti est conscient qu’il ne peut pas le faire tout seul. Notre responsabilité est de militer pour construire ensemble une union des forces de Progrès, pour définir le meilleur projet possible pour La Réunion.

Dans son projet de développement le Congrès a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération et le co-développement régional. Cela passe d’abord par le renforcement des liens d’amitiés entre les peuples de notre région. C’est pour cela que nous verrons comment renouer avec cette tradition de fraternité entre nos peuples en réalisant un forum des îles de l’Ocean Indien, dont nous définirons ultérieurement les modalités.

Maurice Gironcel a conclu son discours par un hommage à Paul Vergès.

Hommage à Paul Vergès

Paul Vergès nous a laissé un héritage politique et idéologique d’une très grande valeur. Non seulement par le combat qu’il a mené mais aussi par ses idées et par sa pensée qui dépassaient les rivages de notre île. Nous devons être fiers de ce combat pour le respect de notre identité. Nou le pas plis, nou le pas mwin, respekt a nou !

Ces idées et cette pensée il nous faut les faire fructifier et les faire connaître. C’est un devoir impératif si nous voulons être fidèles aux combats mener par notre illustre camarade. Je le répète, c’est une lourde responsabilité qui nous attend et qui pese sur nos épaules.

Enfin, le Congrès a souligné, et notamment notre camarade Elie Hoarau, Président du PCR, de la nécessité d’être solidaire avec toutes les forces du monde qui luttent pour un monde meilleur.

Nous redisons notre solidarité avec les Palestiniens, avec les Chagosssiens, et avec tous les peuples en lutte contre l’oppression, et nous réaffirmons toute notre solidarité avec le Parti Communiste Français.

Je vous informe que ce soir à 19H00 je suis invité à m’exprimer sur une télé. A cette occasion je serais fier d’annoncer que les communistes sont là, qu’ils ont bien travaillé et qu’ensemble nous avons défini notre ligne stratégique pour les prochaines années. En votre nom je dirais également que les communistes réunionnais appellent au rassemblement pour la responsabilité et qu’il faut maintenant dépasser les divisions du passé. Enfin au nom de la direction du Parti je dirais à l’opinion que les communistes sont prêts et s’organisent pour affronter les prochaines batailles et que tout est envisageable sur la base d’un projet partagé.

Mes très chers – es camarades,

Les travaux de notre congrès s’achèvent. Merci encore d’y être venu, merci d’y avoir participer. Ce fût un très beau Congrès et en avant pour les batailles à venir.

Vive la solidarité internationale

Vive le rassemblement des Réunionnais pour la responsabilité

Vive le PCR

Longue vie au PCR et encore une fois merci au camarade Paul Vergès.