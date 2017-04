Max Banon : « il nous faut un nouveau cadre législatif »

Représentant du monde du travail, le syndicaliste Max Banon était le premier intervenant. Il a fustigé les socialistes, responsables de la catastrophe sociale car ils ont poursuivi la politique qui mène à la crise actuelle : 30 % de chômage, plus de la moitié des jeunes sans emploi, la moitié de la population en dessous du seuil de pauvreté.

A la tribune : Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, Yvan Dejean, porte-parole du PCR, Gélita Hoarau, sénatrice de La Réunion, Julie Pontalba, membre du comité central, et Max Banon, syndicaliste.

« Le peuple réunionnais a été trahi par François Hollande », poursuit-il. Avec la Loi Travail, le gouvernement a cassé le Code du Travail. Des acquis arrachés par la lutte ont été remis en cause. La Loi Travail ouvre la porte à des licenciements abusifs. Max Banon a mis aussi l’accent sur les 40 milliards d’aides aux entreprises et sur les 20 milliards du CICE. Ces mesures étaient destinées à créer des emplois et augmenter les salaires. Force est de constater que cela n’a pas été le cas.

Le syndicaliste a aussi rappelé qu’en 2009, la lutte avait permis d’obtenir le RSTA et la prime COSPAR, soit un bonus de 150 euros pour des travailleurs ayant un salaire en dessous de 1,4 SMIC. C’était 60 millions d’euros pour l’économie de La Réunion. « Les socialistes ont supprimé cette prime, ils veulent nous enfumer avec l’égalité réelle dans 20 ans alors que dans 15 jours ils ne seront plus au pouvoir ».

En finir avec le système néocolonial

Face à cette crise, « il nous faut un nouveau cadre législatif, Jean-Luc Mélenchon ouvre la voie ». Cela permettra de décliner des propositions telles que le moratoire sur l’emploi, afin que toutes les offres passent par Pôle emploi pour que les postes bénéficient en priorité aux Réunionnais. C’est déjà appliqué à Lille et en Alsace, a fait remarquer le syndicaliste.

Cela donnera la possibilité de créer des milliers d’emplois dans les énergies renouvelables, et avec le projet d’autonomie alimentaire. Le syndicaliste a aussi évoqué la création de deux grands services dans l’environnement et l’aide à la personne.

Max Banon a aussi plaidé pour la création d’un conseil territorial avec des pouvoirs élargis.

Toutes ces mesures visent à en finir avec le système néocolonial, qui fait que La Réunion importe plus de 5 milliards de marchandises alors que ses exportations en couvrent bien moins de 10 %.

Après avoir salué la lutte des Guyanais, Max Banon a conclu en mettant en garde contre le danger du vote Le Pen. « Cela ne mène nulle part, c’est un danger pour notre vivre ensemble et la République ».