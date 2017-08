Non à la baisse des contrats aidés, non à la précarité

NON à la baisse des contrats aidés

URGENCE N°1 : Maintenir le nombre de contrats aidés prévu pour l’année 2017. Menace sur la rentrée scolaire, sur le service public, le tissu économique...

On ne peut pas du jour au lendemain supprimer les contrats aidés sans apporter une solution alternative.

NON à la précarité

URGENCE N°2 : Trouver une alternative durable, concertée et adaptée aux besoins de la population. En finir avec les contrats précaires qui ont créé plus de précarité et qui font l’objet de trop de dérives. Il est urgent de réunir tous les acteurs dans une conférence exceptionnelle de l’emploi pour mettre tout à plat (le recrutement, les besoins, le financement, l’optimisation et la mutualisation des tâches, la formation, l’insertion professionnelle...).