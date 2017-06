Nos plantes médicinales, notre richesse !

Fille de Marie-Céline Virapinmodely, tisaneuse renommée de la Bretagne, Nicole Virapinmodely se lance pour la première fois en politique. La suppléante de Gilles Leperlier, candidat aux législatives sur la 6ème circonscription, veut faire des cultures traditionnelles et particulièrement des plantes médicinales des filières d’avenir et créatrices d’emploi.

Nicole Virapinmodely.

Toute mon enfance, j’ai vu des Réunionnais des quatre coins de l’île faire des kilomètres pour que ma mère, Marie-Céline Virapinmodely, les soigne avec ses plantes. Nous étions une famille très modeste, pauvre même. Ma mère ne demandait jamais d’argent en échange de ses tisanes et de ses conseils. Pourtant, chez nous, à La Bretagne, il y avait à la fois des familles dans le besoin, des chefs d’entreprise, des médecins, des touristes… Tous venaient chercher la même chose : un remède naturel aux maux qu’ils ne parvenaient pas à soigner.

Ma mère a toujours eu ce don pour les plantes. Au fil des années, au gré des rencontres et des échanges, elle a acquis un savoir-faire et des connaissances incontestés. Plusieurs scientifiques métropolitains et étrangers se sont intéressés à son travail. Des botanistes, comme Roger Lavergne, ont édité des ouvrages nourris de ses connaissances.

Ce savoir-faire ancestral ne doit pas se perdre. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur les vertus que la nature nous offre. Et nous devons aller plus loin. Le pouvoir politique peut entreprendre un grand travail de collecte de mémoire pour affiner les connaissances. Mais il peut surtout aider à structurer une filière porteuse d’avenir et créatrice d’emplois. L’Aplamedom fait un travail considérable sur ce sujet, ce travail doit être encouragé et soutenu par les pouvoirs publics. Ce combat est aujourd’hui porté par des passionnés, qui bataillent pour se faire entendre et que les choses avancent. Ce combat doit être celui de tous les Réunionnais.

19 plantes de La Réunion sont inscrites à la Pharmacopée Française. Cela veut dire qu’il est possible de les vendre dans nos pharmacies, et qu’il est possible de les exporter en métropole et en Europe. Cela veut même dire que demain, nous pourrions imaginer la production de médicaments localement, des médicaments issus de notre culture réunionnaise.

C’est pourquoi nos tisaneurs péi ont besoin d’être accompagnés pour structurer leur activité. Nous pouvons mettre en place des mesures pour aider les jeunes et moins jeunes à se lancer dans cette agriculture spécifique, notamment en leur garantissant un achat de leur production.

Il existe des terrains en friche à La Réunion, nous pourrions utiliser ces surfaces pour développer la production et mêler la culture de plantes médicinales à celles d’espèces endémiques du milieu, pour garantir la survie de notre patrimoine naturel. Nous pouvons créer des pépinières spécialisées, pour fournir les futurs agriculteurs. Surtout, nous pouvons aider à développer la filière pour créer des milliers d’emplois.

La Réunion a perdu grand nombre de ses richesses, au fil des générations : le géranium, le vétiver, qui sont aujourd’hui la base de nombreux parfums dans le monde entier… Mais aussi le café et le thé – il n’existe plus qu’une seule production de thé française et elle se trouve à Grand-Coude, à La Réunion ! Nos plantes médicinales sont pour la majorité endémiques – c’est à dire qu’elles n’existent que sur notre île. Nous avons donc le devoir le préserver ce patrimoine naturel et culturel, et de le transmettre aux générations futures.

Notre patrimoine doit être le socle de notre développement économique. Nous devons croire en nous, croire en nos richesses, croire en nos terres… C’est un projet et une idéologie que nous défendrons à l’Assemblée nationale.

Nou lé pa plis, nou lé pa mwin, nou lé kapab pou nout péi !

Nicole Virapinmodely, avec Gilles Leperlier,candidats aux élections législatives sur la 6ème circonscription