Paul Vergès nommé Citoyen d’Honneur de La Possession

Ce mardi 19 décembre, dans le cadre de la célébration de la Fête Réunionnaise de la Liberté, la Mairie de La Possession a organisé à sa Maison Cœur de Ville un émouvant hommage à Paul Vergès, 5 semaines après son décès, pour saluer « les combats menés au service de ses concitoyens par ce Possessionnais d’exception qui a marqué l’histoire de La Réunion ». Cette cérémonie très émouvante a confirmé une fois de plus à quel point les Réunionnais sont capables de se rassembler, comme le dit le PCR présidé par Élie Hoarau, pour être fidèles aux combats de Paul Vergès afin d’entrer au plus vite dans l’ère de la responsabilité.

Le diplôme de citoyen d’honneur de Paul Vergès remis par la maire de La Possession à Françoise et Pierre Vergès. (photos A.D.)

Cet hommage a été marqué notamment par la présence de personnalités politiques et associatives très diverses, comme par exemple des représentants du PCR, dont le co-secrétaire général Ary Yée-Chong-Tchi-Kan, des élus comme les maires de La Plaine des Palmistes et de Saint-André, des militants culturels comme Idriss Issop-Banian et Houssen Amode, responsables du Groupe de Dialogue Inte-religieux de La Réunion. Il a été marqué aussi par 3 allocutions très intéressantes : celle de Raymond Lauret, un militant politique proche de Paul Vergès pendant des dizaines d’années ; celle de Françoise Vergès, une des filles de Paul et ancienne responsable de la Maison des Civilisations et de l’Unité Réunionnaise ; enfin, celle de Vanessa Miranville, maire de La Possession.

Dans le public, plusieurs responsables du PCR, dont Ary Yée-Chong-Tchi Kan.

Ces trois intervenant-e-s ont rappelé en détail les œuvres multiples accomplies par Paul Vergès en tant que dirigeant politique et élu à diverses responsabilités au service de son peuple, des peuples frères de l’Indianocéanie et de toute l’humanité. Mais l’essentiel à retenir est que ces trois interventions se sont toutes terminées par des appels à être fidèles aux luttes menées par le fondateur du PCR afin de rassembler notre peuple pour qu’il prenne en mains son avenir.

C’est dans cet esprit que la maire de La Possession a remis à Françoise et Pierre Vergès ainsi qu’à toute leur famille le diplôme de Citoyen d’Honneur de cette commune attribué à Paul à titre posthume afin qu’il « soit reconnu officiellement au patrimoine historique » de La Possession. Cette cérémonie s’est terminée par « un hommage musical en mémoire du combat de Paul Vergès pour le maloya et son inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, en présence de Firmin Viry », qui se veut lui aussi « fidèle au camarade Paul ».

Correspondant