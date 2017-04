PCR : « le combat continue »

Le Parti communiste réunionnais a décidé de distribuer dans La Réunion un tract afin de l’informer sur la situation au lendemain du premier tour de l’élection présidentielle. Il constate un rejet du système actuel et rappelle la proposition du PCR de construire un nouveau cadre. Il appelle au rassemblement « de toutes celles et ceux qui considèrent que les choses ne peuvent plus continuer comme avant et qu’il faut changer ». Enfin, il annonce que le PCR présentera ou soutiendra 7 candidats dans les 7 circonscriptions de La Réunion « pour défendre les Réunionnaises et les Réunionnais » et parler d’une même voix à Paris au nouveau pouvoir qui s’installera dans quelques semaines.