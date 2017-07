Pierre Laurent défend le droit à la responsabilité des outre-mer

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF.

« Sans résultat de ces assises la colère sera grande. Il est temps d’entrer dans un nouveau cycle, de donner aux collectivités d’Outre-Mer les moyens de maîtriser leur avenir avec plus de responsabilité, plus de compétences et d’un fond de développement pour bâtir un projet durable et cohérent en matière sociale et écologique. Ne manquons pas ce rendez-vous avec l’Histoire. »