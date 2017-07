Pour la responsabilité des Réunionnais : lettre ouverte aux parlementaires de La Réunion

Gilles Leperlier et Julie Pontalba.

Julie Pontalba et Gilles Leperlier étaient candidats du PCR aux dernières élections législatives. Dans leurs deux circonscriptions, ils représentent la troisième force politique. Ils ont donc décidé d’interpeller régulièrement les députés nouvellement élus sur des sujets jugés importants. Ce samedi, il est question de la révision constitutionnelle qui doit être annoncée lundi lors du discours d’Emmanuel Macron, président de la République, devant les députés et sénateurs réunis en Congrès à Versailles.

Julie Pontalba rappelle tout d’abord que 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés à La Réunion. Nombreux sont ceux qui ne croient plus au changement et ne font plus confiance aux élus. La Réunion est un département socialement hors-norme. De plus en plus de dirigeants politiques sont d’accord pour dire qu’il faut adapter et élaborer des lois par habilitation à La Réunion. Le blocage vient de l’alinéa 5 de l’Article 73 de la Constitution, qui empêche cette disposition uniquement à La Réunion.

Faire sauter un verrou

Le PCR a appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon qui a proposé une 6e République qui allait nécessairement entraîner une révision de la Constitution. Julie Pontalba rappelle qu’un des trois débats organisés dans la 1ere circonscription a porté sur la démocratie. Elie Hoarau a alors expliqué la responsabilité. C’était l’occasion de souligner les possibilités offertes par la suppression de cet alinéa.

Lundi prochain, lors du Congrès convoqué par Emmanuel Macron, il sera sans doute proposé une révision constitutionnelle. « En étant uni sur cette proposition, si les 7 députés sont unis, cela peut être concrétisé », précise-t-elle. « C’est pourquoi une lettre ouverte est adressée aux Réunionnais ».

Gilles Leperlier rappelle l’importance de lois adaptées à nos spécificités pour notre île. Le président de la République va annoncer une révision constitutionnelle d’ici la fin de l’année. Il a également indiqué que des Assises pour les outre-mer seront organisées. Il faut dès maintenant faire sauter les verrous qui empêcheront d’appliquer tout plan de développement issu de ces Assises.

Gilles Leperlier rappelle que la pleine application de l’article 73 a permis à la Martinique d’adapter une loi dans le domaine de l’énergie. La Guadeloupe a fait la même chose pour la création d’un établissement public de formation. La Guyane a quant à elle élaboré un texte spécifique pour l’adaptation du Code minier à ses spécificités.

Une question d’égalité

« Quand on propose d’arriver à l’autonomie énergétique, important d’avoir des lois adaptées. C’est la même chose pour la création de deux grands services », souligne Gilles Leperlier qui fait ensuite lecture de la lettre ouverte.

Le PCR demande l’application de la globalité de l’article 73 de la loi, « c’est une question d’égalité avec les autres DOM ». Paul Vergès, Ericka Bareigts et Gélita Hoarau ont fait des propositions de loi constitutionnelles pour supprimer l’alinéa 5. Rien ne justifie le maintien de cet alinéa qui interdit aux Réunionnais d’avoir les mêmes droits que les autres citoyens des départements d’outre-mer.

Les parlementaires sont interpellés pour relayer cette demande. Le PCR espère que l’ensemble des parlementaires arriveront à se retrouver pour cette cause concrète.

Gilles Leperlier insiste sur la notion d’urgence, car la révision constitutionnelle va vite arriver. Julie Pontalba rappelle qu’en 1945, les députés ont su faire l’union pour sortir du statut colonial. Il ne s’était écoulé que quelques mois entre les élections législatives et le vote de la loi du 19 mars 1946 qui a fait entrer La Réunion dans une nouvelle ère. Aujourd’hui, cette loi ne permet plus de régler les problèmes actuels et de faire face aux défis futurs.

M.M.