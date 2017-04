Pour le droit à la responsabilité : le PCR appelle à voter Jean-Luc Mélenchon

Yvan Dejean a annoncé la décision du PCR sur le plateau du journal télévisé d’Antenne Réunion, le 2 avril.

Cela est possible, comme l’a expliqué Yvan Dejean, du fait que Jean-Luc Mélenchon préconise dans son programme la création d’une 6ème République par une Assemblée Constituante, comme cela s’est passé en 1946, où une telle Assemblée, à la demande notamment des communistes réunionnais Raymond Vergès et Léon de Lépervanche, a voté une loi abolissant officiellement le statut de colonie de notre pays.

En réponse aux questions du journaliste Antoine Forestier, le porte-parole du PCR a notamment déclaré qu’avant de prendre sa décision, son organisation attendait de connaître les programmes de tous les candidats et une large concertation avec des échanges très fructueux au sein du Parti sur la base d’une analyse réunionnaise. Et à ce sujet, il a souligné que le système actuel a atteint ses limites, malgré certaines avancées sociales, éducatives, structurelles et autres grâce à la loi du 19 mars 1946.

Une Assemblée territoriale réunionnaise

Mais, comme le constatent de nombreux Réunionnais, ce système ne peut plus régler les problèmes économiques, sociaux, éducatifs, environnementaux et institutionnels actuels. Comme par exemple le fait que nous importons pour près de 6 milliards d’euros de produits et que nous n’en exportons que pour 400 millions.

D’où l’importance et l’urgence de changer ce système, comme le montre actuellement la lutte du peuple guyanais, pour en finir avec l’intégration et entrer dans l’ère de la responsabilité. C’est vraiment aux Réunionnais d’être responsables de la gestion de leur pays et de prendre eux-mêmes les décisions qui les concernent. Et cela se fera notamment par une Assemblée territoriale réunionnaise élue à la proportionnelle intégrale pouvant voter des lois réunionnaises et gérer un fonds de développement réunionnais. Avec son projet de 6e République et d’assemblée constituante, Jean-Luc Mélenchon permettra de concrétiser la responsabilité, car une nouvelle Constitution devra être écrite.

Une cinquantaine de réunions d’information

En conclusion de cet entretien, Yvan Dejean a aussi annoncé que, d’ores et déjà, le PCR a programmé près d’une cinquantaine de réunions d’information dans tout le pays d’ici le 23 avril pour soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon et son programme, sous un angle réunionnais. Le porte-parole du PCR a également déclaré que son organisation se réjouit du projet d’hologramme de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion.

Enfin, il a rappelé que pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains, le PCR sera présent d’une manière ou d’une autre dans les 7 circonscriptions du pays sur la base d’un rassemblement sans exclusive autour de son projet. En tout cas, comme l’a dit Yvan Dejean, c’est enfin et plus que jamais au peuple réunionnais de décider de façon libre et responsable ce qui est bon pour lui !

Correspondant