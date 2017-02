Présidentielle : Jacques Nikonoff parrainé par le maire de Sainte-Suzanne

Joel Périchaut, Jacques Nikonoff et Didier Le Strat.

« Le déplacement de Jacques Nikonoff à La Réunion, accompagné de Joel Périchaud, secrétaire national du Parti de la démondialisation chargé des questions internationales et des DROM, a été un beau succès. Il fera l’objet d’un prochain compte rendu. L’aspect principal, cependant, est le parrainage donné à Jacques Nikonoff pour l’élection présidentielle par Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne à La Réunion, et secrétaire général du Parti communiste réunionnais (PCR).

Nous entrons dans la dernière ligne droite pour les parrainages, il reste un mois. Jacques Nikonoff ne dispose pas encore des 500 nécessaires à sa candidature. Il est censuré par les grands médias. Où en serait-il dans les sondages et combien de parrainages aurait-il obtenu s’il avait bénéficié du même traitement médiatique que Monsieur Macron ?

Mais voilà, Jacques Nikonoff est antisystème, il lutte pour la démondialisation, pour la sortie de l’euro et de l’Union européenne, c’est-à-dire pour sortir de l’ordre néolibéral mondial. Et il ne faut pas compter sur les grands médias, chiens de garde du système, pour donner la parole à ceux qui les combattent. »

