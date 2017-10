Propositions pour l’emploi des jeunes

La jeunesse est une question essentielle pour La Réunion. C’est en effet elle qui constitue une richesse pour notre pays. Mais dans le système actuel, sa situation est très difficile. Plus de la moitié des jeunes sortis de l’école sont au chômage. Si cette catastrophe n’épargne pas les diplômés de l’enseignement supérieur, elle touche encore plus largement ceux qui quittent l’école sans diplôme. La proportion de chômeur dépasse dans ce cas 60 %. Voir une telle richesse gaspillée est un drame, car l’exil est souvent la seule alternative pour trouver un travail. La Réunion a pourtant besoin de toutes ses forces vives pour se développer, et la jeunesse est la principale.

Nouveaux besoins, nouveaux emplois

Pour remédier à ce gâchis, le PCR propose d’insister sur l’emploi aux Réunionnais. Pour répondre à l’urgence, il avance l’idée de deux grands services d’intérêt public dans l’environnement et l’aide à la personne. L’objectif est de répondre à des besoins permanents en pérennisant les emplois aidés. La Réunion va connaître une augmentation du nombre des personnes âgées. Cela nécessitera de nouveaux services. Plus de la moitié de l’île se situe dans un Parc national. L’entretien des espaces verts, des sites naturels et la protection de la biodiversité sont un gisement d’emplois.

Nombreux sont les jeunes Réunionnais titulaires d’un diplôme leur donnant accès aux concours de la fonction publique. Dans ce secteur, le PCR propose un moratoire pour les postes à pourvoir à La Réunion. Pendant une durée de 15 ans, ces derniers ne seraient plus dans le mouvement national, ce qui permettrait à des Réunionnais ayant le diplôme requis d’obtenir à coup sûr un emploi à La Réunion dans ce secteur.

Pour le privé, il est proposé l’obligation de publier les offres d’emplois à Pôle emploi, et de ne pouvoir recruter une personne de l’extérieur que s’il est prouvé qu’aucune compétence n’est disponible à La Réunion.

Préparer la jeunesse

Le PCR mise aussi sur la création d’une conférence sur l’emploi. Cette instance sera chargée d’anticiper les besoins en emplois pour toute l’île, ce qui doit permettre de lancer les formations nécessaires pour que des Réunionnais puissent occuper ces futurs emplois.

Le co-développement est une autre piste. L’intensification des échanges avec les pays de notre région doit donner la possibilité à de jeunes Réunionnais de participer au développement de nos voisins.

Enfin, l’économie de l’intelligence est porteuse d’un grand potentiel.

Ces propositions sont autant de pistes que le PCR propose d’explorer à l’occasion de ces Assises des Outre-mer, afin que tous les jeunes puissent avoir des perspectives d’emploi à La Réunion.