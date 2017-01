Quel rassemblement ? Quelle gouvernance pour La Réunion ?

La filière canne joue son avenir, 18.000 emplois en jeu. C’est un élément d’une crise globale face à laquelle le PCR milite pour le rassemblement et une nouvelle gouvernance. (phoyo Toniox)

1 : Le rassemblement

En 1959, lors de la création du PCR, le Parti considérait que le régime colonial pourtant officiellement aboli en 1946 était toujours en vigueur à La Réunion. Les plus anciens se souviennent du climat politique de l’époque : répression, fraude, etc. Pour faire face à cette situation, le Parti Communiste Réunionnais appelait déjà au rassemblement des Réunionnaises et des Réunionnais et donc pas seulement des communistes.

Ce rassemblement, rappelons-le, était déjà mis en œuvre en 1946 quand il s’est agit de changer de régime à la fin de la seconde guerre mondiale. Ce rassemblement a abouti à la loi de 1946. Il était l’œuvre du CRADS qui regroupait des communistes comme Raymond Vergès, Léon de Lépervanche ou des personnalités dites de droite comme Georges Repiquet, Fernand Collardo, etc. Ainsi, l’idée du rassemblement n’est pas nouvelle pour les communistes réunionnais. Elle s’inscrit même dans la culture de notre Parti.

Rassemblement du CRADS au Jardin de l’État en 1946- ou 1947. Les communistes étaient parmi les principaux initiatiateurs du CRADS.

Aujourd’hui, nous n’avons plus à voir comment mettre fin au régime colonial, la situation est fondamentalement différente, mais cette situation est préoccupante et elle interpelle tous les Réunionnais. Il s’agit comme chacun le sait d’un taux de chômage record, d’un niveau de pauvreté important, d’un nombre de personnes frappées d’illettrisme qui ne baisse pas et des difficultés à se loger pour un grand nombre d’entre nous. De plus, cette situation va s’aggraver avec les dangers à venir comme la fin des quotas sucriers, les conséquences de la signature des Accords de Partenariat Economique avec les pays voisins d’Afrique.

Il en résulte une opinion de plus en plus large qui considère que pour régler les problèmes actuels et pour faire face aux défis à venir que le cadre actuel a atteint ses limites et qu’il convient de le dépasser.

Le PCR considère que le moment est venu de réunir tous ceux et toutes celles qui considèrent que les choses ne peuvent plus continuer comme avant et qu’il faut changer. Raisons pour lesquelles nous appelons au rassemblement. Comprenons-nous bien : il ne s’agit pas d’un appel à rassembler à l’intérieur ou derrière le Parti. Il s’agit d’un appel à toutes les forces vives pour qu’elles se rassemblent autour d’un projet, d’un programme et d’un objectif partagé à élaborer en commun. Un tel rassemblement sur des bases et des objectifs précis est une nécessité absolue si l’on veut éviter une aggravation de la situation qui est déjà très grave. Nous disons également que c’est maintenant qu’il faut faire ce rassemblement puisque dans quelques mois s’installera en France un nouveau pouvoir. Il faut que La Réunion lui parle d’une même voix. C’est maintenant que ce nouveau pouvoir en France doit entendre cette voix et non pas à la fin de son mandat car il sera alors trop tard.

2 : De la gouvernance

De la gouvernance pour quoi faire ? Si, comme le disait le Général de Gaulle, c’est pour inaugurer des chrysanthèmes alors ce n’est pas la peine. Par contre, s’il s’agit pour le peuple réunionnais de gérer les affaires de son pays, il convient d’une part qu’il ait des compétences pour le faire, et d’autre part un mode de gouvernance qui permet au peuple d’exercer ses droits.

En matière de compétences, il convient d’élargir celles dont disposent aujourd’hui les collectivités réunionnaises. Les Antillais et Guyanais ainsi que les Corses ont des champs de compétences bien plus important que les Réunionnais. Cela n’est pas acceptable. Comme disait Laurent « nou lé pas plus, nous lé pas moin, respecte à nou ». Cela acquis, les instances de décisions, qu’elles soient municipales ou territoriales, doivent être représentées par tous les courants de pensée et représentatives de la composition du peuple réunionnais. D’abord paritaire, ensuite professionnelles, sociales, etc. Ce qui suppose un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale. La dispersion des responsabilités par l’existence de plusieurs assemblées ne permet pas l’efficacité attendue des institutions, pas plus qu’elle n’offre une bonne lisibilité aux citoyens. C’est pourquoi nous préconisons l’existence d’une assemblée unique. Ainsi, compétences élargies, assemblée unique délibérant dans le cadre de ses compétences et élue à la proportionnelle intégrale, lisibilité plus claire, telles sont nos exigences pour un peuple réunionnais responsable. Cette assemblée, si elle doit être opérationnelle, doit disposer d’un fond de développement.

Rassembler pour la responsabilité afin d’aller vers le développement sont les thèmes majeurs qui seront débattus lors de notre 9 ème Congrès.

Yvan Dejean