Rassemblement sans exclusive pour un nouveau cadre

Camarades,

J’ai été peut-être un peu long. Mais nous ne sommes pas dans une réunion ordinaire du Parti. C’est un moment solennel ou les communistes définissent leur ligne stratégique entre deux Congrès.

Mandaté par mon Parti pour vous présenter ce rapport je mesure également la responsabilité qui a été la mienne d’essayer d’être le plus clair possible d’autant que je n’ai pas été exhaustif. Mais le temps est compté pour pouvoir tenir sur une journée de travail.

Ça ne vous aura pas échappé que le rapport n’expose pas toutes nos propositions mais dans les échanges qui auront lieu, je reste persuadé que les camarades sauront enrichir ce rapport.

Pour conclure, je vous dirais que nos propositions sont une contribution au débat que nous voulons le plus consensuel possible pour parler d’une même voix à Paris ou en Europe.

Parler d’une même voix c’est parler la voix de La Réunion.

« Sauver notre pays et notre peuple »

Mesdames, Messieurs les invités,

Mesdames, Messieurs de la presse,

Les communistes de La Réunion et les Congressistes sont conscients qu’un certain nombre de nos propositions bousculent les habitudes et les pratiques. Nous sommes conscients qu’une collectivité délibérante avec des pouvoirs et un fond de développement procèdent d’une démarche radicale de ce qui ce pratique aujourd’hui.

Nous sommes tout autant conscients que demander à l’Union européenne des compétences pour mener une vraie politique de co-développement bouscule les mentalités.

Mais de notre point de vue c’est cela le changement et c’est ce changement qu’il faut le plus rapidement possible pour sauver notre pays et notre peuple.

Quand nous disons le plus rapidement possible nous ne l’exigeons pas pour demain matin. Ce changement doit s’inscrire dans le temps et c’est ce cap, c’est cette ambition que notre Congrès veut définir pour les mois et les années à venir. Ce cap nous pouvons l’atteindre ensemble si nous sommes unis, rassemblés, solidaires, responsables.

Ce rassemblement nous l’appelons à le faire sans exclusive au bénéfice de notre population.

« Un nouveau cadre »

Ainsi toutes et tous ont bien compris notre position :

Il faut un nouveau cadre pour La Réunion !

Il faut définir un nouveau cadre pour coopérer dans notre zone économique !

Il faut réinventer un nouveau cadre dans nos relations avec l’Europe !

Chers – es camarades

C’est en empruntant ce chemin-là que notre peuple conduira en responsabilité les affaires de notre pays

Vive le Parti Communiste Réunionnais

Vive La Réunion

Je vous remercie.