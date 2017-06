Réaction de Gilles Leperlier suite au premier tour des élections législatives

Dans un communiqué, Gilles Leperlier donne sa position pour le second tour des élections législatives.

A l’issue du premier tour des élections législatives du 11 juin dernier, notre candidature est arrivée largement en tête à Sainte-Suzanne avec 28,15% des voix. Sur l’ensemble de la 6ème circonscription, nous terminons à la 3ème place avec 10,87% des voix. Je tiens une nouvelle fois à remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance et les militantes et militants pour leur engagement dans cette campagne. Cette première candidature nous a permis de défendre nos propositions. Notre projet a trouvé un écho favorable au sein de la population.

Ce premier tour des élections législatives a été également marqué par un taux d’abstention record. Cette donnée nous interpelle et montre la nécessité de changer le mode de scrutin pour passer à la proportionnelle intégrale afin que tous les courants de pensée soient représentés à l’Assemblée Nationale.

Suite au comité central du Parti communiste Réunionnais qui s’est tenu ce lundi 12 juin au Port, nous avons décidé de laisser les électrices et électeurs libres de leur choix pour le second tour dans la 6ème circonscription. Nous les appelons cependant à se préparer, dès le lendemain du second tour, à la mobilisation contre la politique de casse sociale annoncée par le pouvoir en place.

L’enthousiasme et l’énergie qui ont émergé de notre candidature durant cette campagne nous portent vers d’autres batailles pour La Réunion.

Le combat continue !

Gilles Leperlier